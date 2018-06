Raste broj neljubaznih vozača u našem gradu

Oko 50 učenika Škole za cestovni promet odjenulo je žute kute, uzelo papir i olovku te se zaputilo na najprometnije točke u centru kako bi 'izmjerili' koliko su Zagrepčani – ljubazni u prometu.

Sve je gore i gore

– Već 22 godine provodimo ovu akciju tako da učenici bilježe koliko vozila, od svih koja prođu, stane pješacima na zebri kada se to od njih očekuje. Naravno da ima još elemenata prema kojima bi se mogla mjeriti ljubaznost u prometu, od poštovanja ograničenja brzine i drugih prometnih pravila do ponašanja prema ostalim sudionicima u prometu, od pješaka do biciklista i ostalih vozača. Nije ni stvar uvijek u poštovanju zakona, nekada je važno i pokazati dobru volju, propustiti nekoga... – objašnjava Tomislav Čurković, profesor prometne skupine predmeta u Školi za cestovni promet.

Čak i samo prema parametru stajanja pješacima na zebri, Zagrepčani se nemaju baš čime pohvaliti. Dugo je godina, naime, omjer ljubaznih i neljubaznih vozača bio otprilike 70 naprema 30, čak je statistika bila sve bolja iz godine u godinu. No, u posljednjih su se nekoliko godina vozači očito pokvarili, pa je tako 2016. bilo samo 66,43 posto ljubaznih, u odnosu na 33,57 neljubaznih vozača. Prošle se godine broj savjesnih vozača smanjio 9,62 posto pa se tako broj nesavjesnih vozača povećao čak 41,19 posto.

– Ako se nastavi ovim tempom, očito će uskoro 'omjer snaga' biti pola-pola, a to je jako poražavajuće. No ti su podaci u skladu s drugim crnim trendovima, odnosno sve većom smrtnosti kako na zagrebačkim tako i na hrvatskim cestama općenito – rekao je Čurković. A prema onome što su učenici mogli vidjeti na zagrebačkim cestama ovog tjedna, očekivati je da ni ovogodišnji rezultati neće biti ništa optimističniji.

Na 20 lokacija u gradu

– Stojimo na križanju Gajeve i Masarykove već dva sata i nije baš dobra situacija. Jako puno automobila ignorira pješake, na kojima se vidi da ne prelaze cestu baš sa sigurnošću, nisu sigurni hoće li im automobili stati, i to s razlogom. A ima i pješaka koji naglo krenu, pa auti naglo stanu, pa ni vozač ni pješak ne znaju bi li trebali krenuti... – rekla je učenica trećeg razreda Gabriela Grčević, dok je njezina kolegica Tihana Hakala rekla kako je bilo i nekoliko opasnih situacija. Tako je jedan vozač točno kod zebre krenuo 'u rikverc' i zamalo pokupio pješaka.

Takve su situacije učenici bilježili na ukupno 20 lokacija u gradu pa, iako podatke nesavjesnih vozača nisu bilježili, zapisivali su registracije onih savjesnih. Oni će ući u bubanj, a deset najsretnijih bit će izvučeno te će 14. lipnja dobiti nagradu u akciji koju, uz Školu za cestovni promet, organiziraju Policijska uprava Zagrebačka, Turistička zajednica i Autoklub Siget.