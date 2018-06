Zbog fešte u gradu odustali od dugog vikenda

Nema ulaska u tramvaj bez prethodnog stajanja kod konduktera. Prvo pare na sunce, a onda krug po gradu. Sva sreća pa je ovaj bio dobar i pustio nas džabe – oduševljeni dvogodišnjim Davidom bili su jučer putnici ZET-ova tramvaja iz 1924. godine, koji je, u povodu Dana grada, odvozio nekoliko krugova središtem metropole.

Karte odmah razgrabili

Vožnju nije propustio nijedan Zagrepčanin koji se u trenutku polaska vozila, odnosno svakih pola sata, našao na uglu Praške i Trga bana Jelačića, a veseli vozač Pero stao bi i na ponekoj stanici, iako to nije bilo predviđeno, da pokupi klince koji su uzbuđeno čekali s roditeljima. Glavno mjesto, ne računajući ono vozača, bilo je, međutim, zauzeto od početka. Na poziciju inače predviđenu za konduktera sjeo je David s tatom Hrvojem, a srećom za putnike, za naplatu karata nije bio posebno raspoložen. Sa zanimanjem je promatrao kamo se vozi, a cijeli drveni ambijent tramvaja bio mu je malo neobičan.

– Bila nam je želja da se provozamo. Odnosno, meni je bila želja – kroz smijeh objasnio nam je tata Hrvoje što uopće radi u tramvaju pa dodao kako se sistema s odjeljkom za konduktera on još uvijek sjeća. Jedan je to od razloga i zašto se uputio u turistički centar, ne bi li mu rekli treba li posebno platiti vožnju i kad ona kreće. A da je sve besplatno, objasnio nam je vozač tramvaja Pero Karačić, koji inače vozi linije koje kreću s okretišta na Trešnjevci i u Dubravi, i to već 23 godine. Voziti oldtimer M-24, kaže, poseban je osjećaj.

– Ne može se on ni usporediti s današnjim tramvajima, ali ove posebne vožnje volim. Pogotovo jer su ljudi uvijek veseli i raspoloženi – rekao je Pero Karačić, koji je na kraju ture morao i pozirati jer zadovoljni su putnici upravo s njim željeli napraviti uspomenu. Nije gužva, međutim, bila samo kod tramvaja koji se i inače može unajmiti za 1500 kuna po satu, već i kod panoramskih autobusa koji su polazili iz Bakačeve. Iako karata za zelenu, ali ni za crvenu liniju više nije bilo, Zagrepčani su svejedno dolazili do buseva u slučaju da je netko odustao.

– Crvena linija ide samim središtem grada, a zelena obuhvaća i širi dio, odnosno ide se do Jaruna, Bundeka i Maksimira – objasnio nam je vozač Josip Mihaljević, pa dodao kako ture traju po sat vremena. Nestrpljivoj ekipi iz busa podijelio je slušalice kako bi u tih 60 minuta mogli usput naučiti sve o svojem gradu, a onda nam priznao – i sve što on zna, naučio je upravo na poslu.

– Cijeli život živim u Zagrebu, a tek kad sam počeo voziti, shvatio sam koliko toga uopće ne znam – rekao je Mihaljević, koji uglavnom, s iznimkom Dana grada, prevozi turiste. Stanovnici glavnog grada uglavnom se, kaže, ne odlučuju na ovakav tip obilaska, ali kad ga jednom isprobaju, opet bi.

– Često dolaze kad im stigne rodbina iz inozemstva pa se na kraju čude kako je super – govorio nam je vozač dok su se putnici polako spremali krenuti u obilazak svog grada. Oni koji su netom prije s panoramskog autobusa sišli, bili su puni dojmova.

– Odlična stvar! Dvoumili smo se bismo li spojili vikend ili se priključili nekom od događanja za Dan grada, a nakon razgleda zaključili smo da smo dobro odabrali – rekli su supružnici Alenka i Danijel Žapčić, čiji je petogodišnji Dante istaknuo da mu je posebno drago što “konačno ima slobodan dan od vrtića'.

Prljavci u Kranjčevićevoj

A baš vrtićancima najzabavnija bila je vožnja turističkim vlakićem, koju je također organizirao ZET. Odlučili su se Zagrepčani, međutim, i na turistički obilazak metropole, za koju se pobrinula Turistička zajednica grada Zagreba, a uživali su i u smjeni straže počasne satnije Kravat-pukovnije. Već tradicionalno, održana je i svečana sjednica Gradske skupštine, na kojoj su podijeljene nagrade Grada te ona za Zagrepčanku godine, koja je pripala Mirjani Bohanec Vidović, legendarnoj Ani Šafranek iz filma 'Tko pjeva zlo ne misli'. Na sjednici u povodu Dana grada i blagdana zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata pojavio se i premijer Andrej Plenković, i to kao prvi predsjednik Vlade koje je to napravio nakon više od dvadeset godina stanke.

– Čak mi je to djelovalo nevjerojatno, ali ne znači da će se ta praksa i ponoviti – rekao je Plenković. Oni koji su jučerašnji poseban dan za Zagrepčane odlučili proslaviti navečer, uputili su se na rasprodani stadion u Kranjčevićevoj gdje ih je dočekalo Prljavo kazalište, koje je proslavilo 40 godina karijere.