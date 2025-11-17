Naši Portali
OKUPIO SE VELIK BROJ DJECE

Radionice kreativnog pisanja u Jaski i Klinča Selima povodom Mjeseca hrvatske knjige

Kreativni studio Zvrk
VL
Autor
Ana Vrbanek
17.11.2025.
u 11:40

Sljedeća radionica pisanja trebala bi se održati u prosincu, a tematski će biti vezana za Božić.

Kreativni studio Zvrk organizirao je 12. i 13. studenog radionice kreativnog pisanja u Osnovnoj školi Ljubo Babić u Jastrebarskom te u Osnovnoj školi Klinča Sela. Radionice su održane u sklopu programa za poticanje čitanja i pisanja "Vrelo zavičaja", a vodila ih je Klementina Škrabe, magistra komparativne književnosti i članica Društva hrvatskih književnika te Društva hrvatskih književnika za djecu i mlade. Sljedeća radionica pisanja trebala bi se održati u prosincu, a tematski će biti vezana za Božić.

Na radionicama pisanja okupilo se mnoštvo djece iz Jastrebarskog te okolnih naselja i Klinča Sela, od onih koji već vole pisati i stvarati do onih koji su tek otkrili čar pisanja. Mladi spisatelji mogli su stvarati vlastite ideje i razmišljanja, kratke bajke te priče, a veće spisateljske zadatke koje su dobili na kraju radionice mogu tijekom sljedećeg tjedna donijeti u školske knjižnice kako bi najbolje priče mogle biti objavljene. Svi sudionici radionice nagrađeni su i prigodnim poklonima.

Kreativni studio Zvrk provodi program "Vrelo zavičaja" od 2017. godine na području Jastrebarskog i okolnih općina, ali i cijele Hrvatske. Prošle je godine objavljena knjiga "Vrelo zavičaja" u kojoj su na 220 stranica objavljene 72 priče i pjesme 36 mladih pisaca, nastale upravo na radionicama kreativnog pisanja. Osim toga, zahvaljujući spomenutom programu, u Jastrebarskom, Klinča Selima i Krašiću postavljene su Male besplatne knjižnice u kojima svi koji žele mogu besplatno i kad god požele posuditi knjigu ili podijeliti neku svoju knjigu s drugima.

Ovaj program za poticanje čitanja i pisanja održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zagrebačke županije, Društva hrvatskih književnika i Grada Jastrebarskog.
