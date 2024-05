Radionica koja spoja vino, umjetnost i arheologiju: Slikarske vještine nisu nužne, a opuštanje zagarantirano

Umjetnost i vino plus arheologija na prvi se pogled ne čine kao uobičajen spoj. No, povezat će ih Paint&Wine radionica u organizaciji zagrebačkog Arheološkog muzeja, idealna za one koji, poručuju, usred radnog tjedna traže priliku za opuštanje dok slikaju na platnu i uživaju u vinu.

Slikarske vještine nisu nužne jer će sudionike voditi umjetnica Ana Horvat Mrazek, koja će im savjetima pomoći da svladaju tehnike i stvore vlastita djela. Radionica je pak inspirirana radovima umjetnika i zaljubljenika u arheologiju Krešimira Rončevića, čija su djela izložena u muzejskoj galeriji u Hatzovoj 6, gdje se i organizira. Održava se pak 15. svibnja u 17.30 sati, a dobrodošli su svi stariji od 18 godina koji žele usvojiti nove vještine i nakratko pobjeći od svakodnevice.

No, broj polaznika radionice je ograničen pa je mjesto potrebno rezervirati na vrijeme, a cijena sudjelovanja iznosi 25 eura. Prijavnica je dostupna na mrežnoj stranici Arheološkog muzeja, a potrebno ju je ispuniti i poslati najkasnije do petka u podne.

