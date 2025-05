Bitka za Zagreb: Poznato koliko na promidžbu smiju potrošiti Tomašević i Selak Raspudić

Svaki od dvoje kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, Tomislav Tomašević (Možemo, SDP) i Marija Selak Raspudić (nezavisna), može na promidžbu u oba kruga lokalnih izbora potrošiti najviše do 127.414 eura. Najviše do 76.448 eura mogu potrošiti kandidati za župane i gradonačelnike velikih gradova, a takvi gradovi u kojima se održava drugi izborni krug su Dubrovnik, Šibenik, Karlovac, Pula, Slavonski Brod, Zadar, Rijeka i Split, precizira Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Izborni trošak kandidata za gradonačelnike i općinske načelnike u gradovima i općinama koje imaju više od 10.000 stanovnika, ne smije prijeći 31.853 eura, a u gradovima i općinama koje broje između 3001 do 10.000 stanovnika 12.741 eura. Najmanje u oba izborna kruga, do 6371 eura, smiju potrošiti kandidati za gradonačelnike i načelnike malih gradova i općina, onih koji imaju do 3000 stanovnika.

Za koga ćete glasati u drugom krugu lokalnih izbora u Zagrebu? Tomislav Tomašević 1489 glas/ova

Marija Selak Raspudić 2075 glas/ova

Kandidate koji su ušli u drugi izborni krug DIP podsjeća da mu sedam dana prije izbora, zaključno s 24. svibnja trebaju dostaviti izvješća kako su financirali promidžbu, što uključuje izvješća o troškovima, donacijama i popustu koji su dobili za medijsko oglašavanje. Konačne financijske izvještaje dužni su mu dostaviti zaključno s 1. srpnja.

Svi izborni sudionici koji su izbornu utakmicu odigrali u nedjelju, 18. svibnja, konačna financijska izvješća moraju DIP-u dostaviti zaključno do utorka, 17. lipnja u ponoć. Za drugi izborni krug kandidati donacije mogu prikupljati do završetka izborne promidžbe, dakle 30. svibnja do ponoći. U drugom krugu lokalnih izbora, u nedjelju, 1. lipnja, bira se gradonačelnik Zagreba, koji ima status županije i 12 župana, te gradonačelnici 46 gradova i 61 općine.

