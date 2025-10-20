Naši Portali
RADOVI U TIJEKU

Pukla cijev u Zagrebu: Dio Tuškanca bez vode, stiže autocisterna

Zagreb: Pukla cijev na križanju Savske i Vukovarske
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
20.10.2025.
u 09:33

Prekid opskrbe trebao bi trajati do 12 sati

Dana 20. listopada, zbog puknuća cjevovoda, bez vode je dio potrošača u Ozaljskoj te dio stanovnika na području Tuškanca. Točnije, riječ je o dijelu ulica Pantovčak, te ulicama Goljak, Novi Goljak, Vale Vouka, F. Kršinića i M. Demerca, do 12 sati. 

Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE", kažu u Vodoopskrbi i odvodnji.

Vodoopsrkba i odvodnja Zagreb pukla cijev

