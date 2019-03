Ljutiti stanovnici: Prvo su kopali pa asfaltirali, a onda opet sve ispočetka...

Veoma su ljutiti stanovnici Kupinečkog Kraljevca i ne znaju koga bi prije za to okrivili. Neki misle da svoje prigovore trebaju uputiti Vodoopskrbi i odvodnji koja postavlja sabirni kanal na nekoliko stotina metara dugoj dionici Kraljevečke ceste, dok su drugi spremni otići pred vrata tvrtke Palir, koja, kažu, nikako da te radove obavi kako treba. A sve je počelo još prije dvije godine...

Ovaj će put biti kvalitetno

– Izgradili su kanal i betonirali cestu, ali tako loše da se onuda više nije moglo voziti bez odlaska mehaničaru – prisjeća se Franjo Marjanović, koji je i sam zbog toga popravljao getribu, letvu na volanu i ležajeve na autu. Truckali su se onuda, dodaje, nekoliko mjeseci prije nego što su bageri došli ponovno. Sabirni kanal, naime, nije bio postavljen kako treba pa je radove trebalo ponoviti.

– To je bilo prije više od godinu dana, a mi se i dalje gušimo u prašini. Uz to, i dalje nemamo kanalizaciju, a živci su nam svima odavno na kraju. Sad kažu da će završiti do 30. ožujka, ali nema šanse. Prije će se zgotoviti remetinečki rotor – žali se Marjanović, pokazujući usput odbačene komade betona i rupe na cesti koje su, kaže, savršeni dokaz kvalitete dosad obavljenih radova.

– Svjesni smo problema i žao nam je, ali stvar nije u našim rukama – ističe Marina Pucević, predsjednica Vijeća gradske četvrti Brezovica. Nije joj, dodaje, nimalo drago zbog toga što se stanovnici Kupinečkog Kraljevca toliko dugo bore s bagerima. – Sve što mogu napraviti jest obećati da ćemo idući tjedan, kad radovi završe, kvalitetno asfaltirati Kraljevečku cestu na potezu od Grančarske do ulice Tumbri – kaže M. Pucević i dodaje kako za sve ostale odgovore treba tražiti u Vodoopskrbi i odvodnji.

No, ni njih ne treba kriviti, odgovaraju ondje, jer nisu mogli nastaviti radove prije dobivanja elaborata koji dokazuje da je Palir uistinu prvi put napravio loš posao. On je stigao lani u travnju i prvo je bilo potrebno otkloniti probleme da bi se sabirni kanal konačno mogao dovršiti. Novi je rok, pak, petak.

A kad će priključci?

– Po završetku radova započet će se s priključivanjem objekata na javni sustav odvodnje koje očekujemo u drugoj polovici godine – poručuju stanovnicima.

