Kralj Trump sada ipak želi zamrznuti sukob u Ukrajini

U Sjedinjenim Državama danas su održane demonstracije u više gradova pod zajedničkim imenom No Kings. Republikanska stranka ova je okupljanja prozvala drugim zajedničkim imenom – Mrzim Ameriku. Ovo je treći puta da se mobilizira sada opozicijski spektar američke javnosti otkako se Donald Trump vratio na vlast te se očekivalo kako će biti i najveći. U osnovi su ovi prosvjedi organizirani protiv totalitarizma za koji sudionici tih prosvjeda tvrde da nadire nakon shutdowna dijelova američke administracije zbog čega je nedostupan velik broj usluga i programa, ali se, kako navode, na kušnju stavlja omjer snaga između izvršne vlasti te Kongresa i sudova.
