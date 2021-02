Prolaz od Sopota do Središća bio je kao u hororu. I dugo su ga kumeki delali, ali sad bliješti

Mnogi su kao iz horora. Mračni, zapušteni, išarani ružnim žvrljotinama. U taj podzemni svijet nerijetko ulazimo s nelagodom i zadržavajući dah kako ne bismo osjetili “miomirise”. Često i prokišnjavaju, a znalo se dogoditi i da se komad betona odlomi i padne. A onda je 2019. najavljena obnova osam novozagrebačkih pothodnika koja bi trebala biti završena do kraja ove godine. Prototip je pak gotovo dovršen, a njegov je novi izgled zapanjio mnoge. Pothodnik ispod Avenije Dubrovnik, u blizini Porezne uprave, koji spaja naselja Sopot i Središće, osim što ima nova stubišta i odvodnju, friško ofarbane zidove, stropove zakrpane da ne prokišnjavaju i moderna dizala za osobe s invaliditetom i trudnice, zasjao je i neočekivanom rasvjetom.

Samo da ostane uredno

Na stropu su, naime, postavljene asimetrično izlomljene LED linije s lampama u sredini koje svijetle različitim bojama. Čas su zelene, čas plave, potom ljubičaste pa crvene, tako da se prolaznik unutra osjeća kao da promatra kakvu instalaciju u obližnjem Muzeju suvremene umjetnosti ili light show u nekom diskoklubu. Mnogi zastajkuju i neko vrijeme promatraju svjetlosnu igru iznad glava, a postala je i hit na mrežama te izazvala lavinu komentara. Ima negativnih, naravno, ali više je, uvjerili smo se i na terenu, onih pozitivnih.

– Baš je super. Kao neki putokazi koji mi pokazuju smjer u kojem trebam ići. Svjetla su osvježila ovaj prostor, a i zidovi su čisti – kaže Olja Štrbac koja onuda često prolazi.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 16.02.2021., Zagreb - U pothodniku izmedju Sopota i Sredisca postavljena je nova rasvjeta. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

– Nice work – domeće u žurbi Sam iz Detroita koji je već sedmi put u Sopotu i preuređenje pasaža ga se dojmilo. Više se u njemu, smije se, ne osjeća kao da je u nekoj opasnoj četvrti, a sviđa se i Zdenku Pirlingu, koji je slabovidna osoba.

– Otkako je dolje svjetlo, više mi ne treba štap kada onuda prolazim. A neće mi ni trebati ako zidovi ostanu ovako bijeli – govori.

I drugi su stanovnici Sopota s veseljem prihvatili novi svjetlosni dodatak u kvartu iako se neki šale da im je sada dolje kao u svemirskom brodu ili disku.

– Razvesele me svaki put kad ih vidim. Više se ne bojim ovuda prolaziti jer je lijepo i uredno. Voljela bih da tako i ostane – ističe umirovljenica Adriana Petrović. Drago joj je da su ondje i kamere jer se nada, kaže, da će njihova prisutnost spriječiti one koji ponovno žele uništiti netom osvježene zidove.

Njezini susjedi Miroslav i Renata hvale pak umjetnički štimung koji je nova rasvjeta donijela prostoru koji su inače osjetilno ignorirali.

– Kumeki su tu nekaj delali 14 mjeseci i baš sam si mislio da bude opet neka prevera, no iznenadil sam se. Linije su lijepe, podsjećaju me na meandre Julija Knifera. Nisam očekivao da će se mijenjati boje svjetla, to me dodatno oduševilo – kaže Miroslav, kvartovski likovni kritičar.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 16.02.2021., Zagreb - U pothodniku izmedju Sopota i Sredisca postavljena je nova rasvjeta. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

On bi volio i da čitav prostor pasaža umjesto bijelih zidova postane mali muzej ulične umjetnosti. Renatu pak smeta što dizala za trudnice i osobe s invaliditetom još ne rade, a tu zamjerku ima i umirovljenik Saša Kolenc.

– Svjetla su lijepa. Koliko čujem, dopelali su ih iz Italije, a od tih liftova na kraju ne bu niš. Ne kažem da sada nije bolje nego kaj je bilo, ali mislim da je sve skup malo prevelika investicija – govori.

A projekt modernizacije osam novozagrebačkih pothodnika koji je većim dijelom financiran iz Kohezijskog fonda Europske unije ukupno će koštati oko 65 milijuna kuna, odnosno nešto malo više od milijun eura po svakom od njih, otkriva Milenko Arapović, predsjednik Gradske četvrti Novi Zagreb istok pod čijom je ingerencijom i Sopot. I dizala će uskoro proraditi, kaže. Ovo je tek početak, a kada projekt završi, svih osam pothodnika dobit će sličnu rasvjetu.

Bit će manje pretrčavanja

– Ovaj smo obnovili prvi jer je najveći i bio je u jako lošem stanju iako smo dugo dvojili između njega i utrinskog zbog blizine tržnice. Kada budu gotovi, svi će pothodnici svijetliti. Vesele me pozitivne reakcije građana i drago mi je da ih obnavljamo jer je puno ljudi, ponajviše umirovljenika, zbog pretrčavanja ulice stradavalo u prometu pa se nadam da će takvih slučajeva sad biti manje – zaključuje Arapović.