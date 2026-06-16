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SUD GA PROGLASIO KRIVIM

S gotovo tri promila alkohola vozio zagrebačkim ulicama, ovo je kazna koja ga je dočekala

stop policija
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.06.2026.
u 10:45

Vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do dovođenja na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Zagrebačka policija je u nedjelju oko 18.40 u Ulici Milovana Gavazzija zaustavila 59-godišnjaka koji se kretao u smjeru sjevera, a tijekom kontrole vozila i alkotestiranja utvrđena je koncentracija od 2,92 g/kg alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.Vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do dovođenja na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Optužnim prijedlogom policija je predložila da se nesavjesnog vozača proglasi krivim, kazni kaznom zatvora do 15 dana te mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Sud je okrivljenika proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 1500 eura, kao i predloženu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije.
FOTO Podvožnjak kod Vjesnika od jutros je ponovno otvoren
stop policija
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Ključne riječi
Kazna vozio pijan PUZ Zagreb

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