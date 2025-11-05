Preventivno se i danas ne preporuča pojačana tjelesna aktivnost na otvorenom u zapadnom dijelu Zagreba

Nakon jučerašnjeg požara u Svetoj Nedelji, liječnici iz Nastavng zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u preventivnu svrhu i danas preporučaju građanima koji borave u zapadnom i jugozapadnom dijelu Zagreba te u Svetoj Nedelji, da tijekom dana izbjegavaju intenzivniju tjelesnu aktivnost na otvorenom. Posebno se to odnosi na oboljele od kroničnih bolesti, djece, osobe starije životne dobi i trudnice.

Odmah po dojavi o požaru jučer, stručne službe NZJZ "Dr. Andrija Štampar“ uključile su se u praćenje mogućeg utjecaja požara na kvalitetu zraka i zdravlje građana. Mjerenja su provedena na više lokacija — na samom požarištu te u okolnim naseljima (OŠ Strmec, trgovački centar Plodine u Svetoj Nedelji i naselje Bestovje).

Na lokaciji požarišta u zraku su detektirani spojevi iz grupe aromatskih ugljikovodika, dok na ostalim lokacijama nisu utvrđene povišene koncentracije ispitivanih spojeva. U suradnji s nadležnim institucijama, planirano je provesti ponovna mjerenja i uzorkovanje zraka s fokusom na policikličke aromatske ugljikovodike (PAH), hlapljive organske spojeve.

Također će se, ovisno o razvoju situacije, uzorkovati tla i površinske vode radi procjene mogućeg taloženja i sekundarnog zagađenja nakon požara. "Svi uzorci koje Zavod prikuplja analiziraju se u akreditiranim laboratorijima, a o preliminarnim rezultatima kontinuirano ćemo obavještavati javnost putem mrežnih stranica Zavoda i službenih priopćenja. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon dovršetka svih analitičkih postupaka", poručuju iz "Štampara".

Situacija se kontinuirano prati i putem senzora Ekokarte Grada Zagreba. Danas je, jutro nakon požara, zabilježeno manje povećanje koncentracija lebdećih čestica PM₁₀ i PM₂.₅ na ograničenom broju mjernih točaka u gradu Zagrebu uz rijeku Savu. Takve vrijednosti očekivane su u okolnostima širenja dima, a trenutno su u opadanju te ne odstupaju značajno od uobičajenih dnevnih varijacija.

"Prema trenutno dostupnim podacima, nema pokazatelja o značajnom narušavanju kvalitete zraka na naseljenim područjima, no Zavod nastavlja s praćenjem situacije i, prema potrebi, izdavat će daljnje preporuke za građane", poručili su iz NZJZ-a "Dr. A.Štampar".