Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZA DJECU, KRONIČNE BOLESNIKE, STARIJE I TRUDNICE

Preventivno se i danas ne preporuča pojačana tjelesna aktivnost na otvorenom u zapadnom dijelu Zagreba

Foto: Čitatelj
1/14
Autor
Romana Kovačević Barišić
05.11.2025.
u 13:39

Odmah po dojavi o požaru jučer, stručne službe NZJZ "Dr. Andrija Štampar“ uključile su se u praćenje mogućeg utjecaja požara na kvalitetu zraka i zdravlje građana. Mjerenja su provedena na više lokacija — na samom požarištu te u okolnim naseljima (OŠ Strmec, trgovački centar Plodine u Svetoj Nedelji i naselje Bestovje).

Nakon jučerašnjeg požara u Svetoj Nedelji, liječnici iz Nastavng zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u  preventivnu svrhu i danas preporučaju građanima koji borave u zapadnom i jugozapadnom dijelu Zagreba te u Svetoj Nedelji, da tijekom dana izbjegavaju intenzivniju tjelesnu aktivnost na otvorenom. Posebno se to odnosi na oboljele od kroničnih bolesti, djece, osobe starije životne dobi i trudnice.

Odmah po dojavi o požaru jučer, stručne službe NZJZ "Dr. Andrija Štampar“ uključile su se u praćenje mogućeg utjecaja požara na kvalitetu zraka i zdravlje građana. Mjerenja su provedena na više lokacija — na samom požarištu te u okolnim naseljima (OŠ Strmec, trgovački centar Plodine u Svetoj Nedelji i naselje Bestovje). 

Na lokaciji požarišta u zraku su detektirani spojevi iz grupe aromatskih ugljikovodika, dok na ostalim lokacijama nisu utvrđene povišene koncentracije ispitivanih spojeva. U suradnji s nadležnim institucijama, planirano je provesti ponovna mjerenja i uzorkovanje zraka s fokusom na policikličke aromatske ugljikovodike (PAH), hlapljive organske spojeve.

Također će se, ovisno o razvoju situacije, uzorkovati tla i površinske vode radi procjene mogućeg taloženja i sekundarnog zagađenja nakon požara. "Svi uzorci koje Zavod prikuplja analiziraju se u akreditiranim laboratorijima, a o preliminarnim rezultatima kontinuirano ćemo obavještavati javnost putem mrežnih stranica Zavoda i službenih priopćenja. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon dovršetka svih analitičkih postupaka", poručuju iz "Štampara".  

Situacija se kontinuirano prati i putem senzora Ekokarte Grada Zagreba. Danas je, jutro nakon požara, zabilježeno manje povećanje koncentracija lebdećih čestica PM₁₀ i PM₂.₅ na ograničenom broju mjernih točaka u gradu Zagrebu uz rijeku Savu. Takve vrijednosti očekivane su u okolnostima širenja dima, a trenutno su u opadanju te ne odstupaju značajno od uobičajenih dnevnih varijacija.  

"Prema trenutno dostupnim podacima, nema pokazatelja o značajnom narušavanju kvalitete zraka na naseljenim područjima, no Zavod nastavlja s praćenjem situacije i, prema potrebi, izdavat će daljnje preporuke za građane", poručili su iz NZJZ-a "Dr. A.Štampar". 
Ključne riječi
Zagreb Sveta Nedelja požar NZJZ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Tomislav Tomašević i zamjenici obilježili su početak nove sezone sadnje stabala
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Tomašević o dodatnom koncertu Thompsona: '28. prosinca koncerta neće biti iako je jučer u Holding stigao zahtjev za dodatni termin'

– S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj pa ako hoćete i ono što se dogodilo jučer u Splitu, gdje je korišten taj protuustavni ustaški pozdrav, rekao sam da ćemo uvesti uvjete poslovanja zagrebačkog Holdinga da se ne može koristiti taj prozuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima. Dok se ti uvjeti ne usvoje, nema dogovaranja nikakvih drugih koncerata kako Thompsona tako i bilo kojih drugih izvođača – rekao je Tomašević o budućim koncertima.

Učitaj još

Kupnja