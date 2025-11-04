Naši Portali
POŽAR POD KONTROLOM

Veliki požar u Svetoj Nedelji: Gorio lager od 200 tisuća guma, dim se širio do Zagreba

Sveta Nedelja: Požar u skladištu guma, hitne službe su na terenu
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
04.11.2025.
u 21:12

"Puno je gorive mase budući da je riječ o skladištu guma te se radi na raskopavanju kako bismo došli do žarišta požara. Vatrogasci će raditi sigurno tijekom cijele noći na gašenju i sanaciji požarišta", rekao je zapovjednik Kezerić.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec izjavio je Hini u utorak uvečer da je požar u tamošnjem skladištu guma lokaliziran, očekuje da će biti ugašen do jutra, a posebno važnim je naglasio što nitko nije ozlijeđen niti je vatrom zahvaćen neki od objekata uz skladište guma. U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji danas oko 11 sati izbio je veliki požar, a veliki i gusti stup crnog dima bio je vidljiv  iz svih naselja grada, Samobora i zapadnog dijela Zagreba.

„Situacija je dovedena pod kontrolu, požar nije ugašen do kraja, ali je lokaliziran i mislim da će do jutra vatrogasci do kraja ugasiti požar. Zapalilo se oko 200 tisuća guma, a požar je gasilo 50-tak vatrogasaca s više od desetak vozila. Vatra se nije proširila dalje na ostale tvrtke i objekte i nitko nije stradao, osim što je jedan radnik zatražio medicinsku pomoć jer se nagutao dima”, istaknuo je za Hinu gradonačelnik Svete Nedelje Zurovec.

Rekao je kako su odmah ujutro, po izbijanju požara, izdali upozorenje građanima da ne izlaze van i ostanu u kućama jer je bilo jasno, i bez stručne procjene, da je tolika količina dima u zraku štetna. Dodao je kako su kontaktirali stručnjake iz NZJZ „Dr. Andrija Štampar” da utvrde kakvoću zraka, a za sada još nisu dobili povratnu informaciju.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Dario Kezerić izvijestio je popodne da je požar pod kontrolom vatrogasaca, te da je na terenu je 55 vatrogasaca iz 13 vatrogasnih postrojbi, s ukupno 24 vozila. "Puno je gorive mase budući da je riječ o skladištu guma te se radi na raskopavanju kako bismo došli do žarišta požara. Vatrogasci će raditi sigurno tijekom cijele noći na gašenju i sanaciji požarišta", rekao je zapovjednik Kezerić.

Sveta Nedelja: Požar u skladištu guma, hitne službe su na terenu
Uslijed udisanja dima na požarištu jednu su osobu zbrinuli djelatnici Hitne medicinske službe, potvrdili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 46 vatrogasaca sa 22 vatrogasna vozila iz JVP Zaprešić, JVP Velika Gorica, JVP Samobor, JVP Ivanić Grad te DVD-ovi: Stupnik, Bistra, Vukovo Selo, Kerestinec, Rakitje, Sveta Nedjelja, Vrbovec i Samobor. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” građanima zapadnog dijela Zagreba savjetovao je da do kraja dana poduzmu mjere opreza zbog mogućeg onečišćenja zraka dimom i česticama - zatvore prozore i smanje boravak na otvorenom.

Vatrogasci dim gume požar Sveta Nedelja

SL
slavenZadravec
21:45 04.11.2025.

Pretpostavljam da će ispuštanje ogromne količine otrovnih čestica proći bez optužbi i kazni kao i obično.

