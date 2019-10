Pothodnik u Stenjevcu: Radovi u tijeku, ali bez radnika na vidiku

Na vrbi je skoro rodilo grožđe, a pothodnik još nije gotov – koliko traje obnova pješačkog prolaza između Gospodske ulice i Samoborske ceste opisuju stanovnici Stenjevca kojima nije jasno zašto već godinama moraju hodati po poluraskopanom, išaranom i raspadnutom podzemlju.

Sve morali ispočetka

I to godinama jer rekonstrukcija spomenutog pothodnika počela je 2017. godine, a iste je godine i zaustavljena jer su na sjevernom i južnom stubištu nađena dva snopa srednjonaponskih i niskonaponskih strujnih vodova. Instalacije su to koje, objasnili su tada iz Grada, nisu bile dio projekta te se on morao mijenjati, zbog čega se raspisivala i nova javna nabava. Potrajalo je to jer se u međuvremenu raskinuo ugovor i sa starim izvođačem radova pa je trebalo naći novoga, a onda su iz gradske uprave, u siječnju ove godine, najavili da su sve riješili i da će cijeli pothodnik ponovno zablistati unutar godine dana. Ali ipak neće. Mogao bi, doduše, za šest mjeseci.

Prostor se priprema

– Izvođač je uveden u posao 23. rujna i u tijeku su pripreme koje prethode početku radova na gradilištu; iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja, izrada sheme organizacije gradilišta, izrada dinamičkog plana izvođenja radova – pojasnio nam je pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić, koji je dodao i da će se pothodnik prilagoditi osobama s invaliditetom, a cijela će rekonstrukcija stajati 7,3 milijuna kuna bez PDV-a.

A kako idu ti pripremni radovi koje je spominjao, išli smo provjeriti i sami, ali u petak oko podneva na gradilištu smo zatekli samo jedan manji stroj, nula radnika, i tablu na kojoj piše kako je obnova počela ipak 11., a ne 23. rujna. U svakom slučaju, kazali su u Gradu, gotova mora biti do kraja ožujka, a pothodnik bi trebao dobiti tri vertikalno podizne rampe, novu odvodnju i rasvjetu, taktilne površine za pomoć u kretanju slijepim i slabovidnim osobama, ali i kanalice za bicikle te videonadzor.

Foto: Robert Anić/PIXSELL