Ponovno se širi prva zona: Parkiranje 12 kuna/sat za cijelu Ulicu Medveščak

Nakon što je nedavno prva zona naplate parkiranja proširena na Novu Ves i njezine bočne prometnice te Ulicu Medveščak do Gupčeve zvijezde, izgleda da će se granica još malo pomaknuti. Na savjetovanju s javnošću, naime, do 27. su studenog nove izmjene pravilnika prema kojima bi u “crvenu” zonu, u kojoj je sat parkiranja 12 kuna, sad trebala pripasti cijela Ulica Medveščak, a ne samo dio.

– Pretpostavljam da Grad to uvodi zato što se previše “stranaca” parkira na mjesta koja bi bolje koristila stanarima pa skupljom tarifom žele “potjerati” one koji iskorištavaju niže cijene. Odnosno, ondje se parkiraju pa onda idu na plac. Mi smo to tražili, ali prije otprilike dvije godine – objašnjava Luka Šimurina, predsjednik Mjesnog odbora Gupčeva zvijezda. U skuplju tarifu, iz četvrte u drugu zonu, trebalo bi prijeći i netom rekonstruirano parkiralište u Strojarskoj ulici, sa zapadne strane autobusnog kolodvora, na kojemu ima mjesta za 89 auta. Umjesto dnevne karte od 10 kuna, vozači bi tako trebali plaćati pet kuna sat, s tim da se ondje neće moći zadržati dulje od tri sata.

Konačno, proširuje se i četvrta zona, u koju bi se uvrstilo izvanulično parkiralište u Ninskoj ulici u Sesvetama. Cijena parkiranja ondje će biti pet kuna na dan.