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MALI RJEČNIK

Znate li što su durhcug i heksnšus? Provjerite koliko ste 'tečni' u purgerskom govoru

Zagreb: Na Gornji Grad još uvijek se ne može autobusom, no uspinjača je u prometu
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
23.07.2026.
u 13:25
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Neke su riječi s vremenom gotove pale u zaborav, dok su druge ostale zapamćene zahvaljujući kultnim domaćim filmovima i serijama poput "Tko pjeva zlo ne misli" i "Smogovaca"

Većina Zagrepčana zna za "deklu" a više puta rekli su i nekome da "začkomi". Mnogi znaju što su to "rajngla", "škarnicl" ili "mišćafl", a mnoge od ovih riječi s desetljećima udomaćile su se u zagrebačkom, odnosno purgerskom govoru. Neke su riječi s vremenom gotove pale u zaborav, dok su druge ostale zapamćene zahvaljujući kultnim domaćim filmovima i serijama poput "Tko pjeva zlo ne misli" i "Smogovaca"

Zagrebački brend Zagreb facts prikupio je pravi mali purgerski rječnik, a svoje pratitelje svakodnevno ispituju o zagrebačkim riječima kao što su "cvikcange" (kliješta za rezanje sa štipalicama), "durhcug" (propuh) ili "heksnšus" (križobolja). U nastavku donosimo još neke purgerske izraze, ali i kviz koji možete riješiti i saznati kakvo je vaše znanje. 

  • abšisati – izblijedjeti
  • abšmalcati – kuhati a potom popržiti na masti s mrvicama
  • badecimer – kupaona
  • badehoze – kupaće gaće
  • cvancig – dvadeset
  • cveba – grožđica
  • fajla – turpija ili rašpa
  • fajn – fino, dosta toga
  • fajnšmeker – koji voli fino
  • gukrl – špijunka na vratima
  • gumilezung – ljepilo za gumu
  • gurtna – pletene trake od špage
  • harnadla – igla za frizuru
  • herc – srce
  • hercklopf – srčani udar
  • himber – maline
  • šlauf – gumena cijev
  • šlepati – vući teret za sobom
  • tringelt – napojnica za konobara
  • tuhica – pokrivač punjen perjem

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