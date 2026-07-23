Znate li što su durhcug i heksnšus? Provjerite koliko ste 'tečni' u purgerskom govoru

Većina Zagrepčana zna za "deklu" a više puta rekli su i nekome da "začkomi". Mnogi znaju što su to "rajngla", "škarnicl" ili "mišćafl", a mnoge od ovih riječi s desetljećima udomaćile su se u zagrebačkom, odnosno purgerskom govoru. Neke su riječi s vremenom gotove pale u zaborav, dok su druge ostale zapamćene zahvaljujući kultnim domaćim filmovima i serijama poput "Tko pjeva zlo ne misli" i "Smogovaca"
Zagrebački brend Zagreb facts prikupio je pravi mali purgerski rječnik, a svoje pratitelje svakodnevno ispituju o zagrebačkim riječima kao što su "cvikcange" (kliješta za rezanje sa štipalicama), "durhcug" (propuh) ili "heksnšus" (križobolja). U nastavku donosimo još neke purgerske izraze, ali i kviz koji možete riješiti i saznati kakvo je vaše znanje.
- abšisati – izblijedjeti
- abšmalcati – kuhati a potom popržiti na masti s mrvicama
- badecimer – kupaona
- badehoze – kupaće gaće
- cvancig – dvadeset
- cveba – grožđica
- fajla – turpija ili rašpa
- fajn – fino, dosta toga
- fajnšmeker – koji voli fino
- gukrl – špijunka na vratima
- gumilezung – ljepilo za gumu
- gurtna – pletene trake od špage
- harnadla – igla za frizuru
- herc – srce
- hercklopf – srčani udar
- himber – maline
- šlauf – gumena cijev
- šlepati – vući teret za sobom
- tringelt – napojnica za konobara
- tuhica – pokrivač punjen perjem