Znate li što su durhcug i heksnšus? Provjerite koliko ste 'tečni' u purgerskom govoru

Većina Zagrepčana zna za "deklu" a više puta rekli su i nekome da "začkomi". Mnogi znaju što su to "rajngla", "škarnicl" ili "mišćafl", a mnoge od ovih riječi s desetljećima udomaćile su se u zagrebačkom, odnosno purgerskom govoru. Neke su riječi s vremenom gotove pale u zaborav, dok su druge ostale zapamćene zahvaljujući kultnim domaćim filmovima i serijama poput "Tko pjeva zlo ne misli" i "Smogovaca"

Zagrebački brend Zagreb facts prikupio je pravi mali purgerski rječnik, a svoje pratitelje svakodnevno ispituju o zagrebačkim riječima kao što su "cvikcange" (kliješta za rezanje sa štipalicama), "durhcug" (propuh) ili "heksnšus" (križobolja). U nastavku donosimo još neke purgerske izraze, ali i kviz koji možete riješiti i saznati kakvo je vaše znanje.