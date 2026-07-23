FOTO Taktilna ploča vodila je u stup na peronu u Dugom Selu, HŽ reagirao: 'Napravljena je korekcija'

U tijeku je obnova željezničkog kolodvora Dugo Selo, zahvat koji je dio velikog projekta modernizacije željeznice prema Križevcima. Strojovođa u HŽ Putničkom prijevozu Zoran Mršić na društvenim mrežama objavio je fotografiju koja pokazuje kako taktilna ploča za slijepe i slabovidne na novom peronu vodi prema betonskom stupu, što bi moglo izazvati ozbiljne probleme.

– Naši vrli inženjeri građevine (nadam se da nije kupljena diploma) su postavili taktilne ploče tako da je ova zadnja ploča na mjestu za koje nema svrhu osim ako osoba ne prođe kroz stup pa joj ipak pomogne da još ne padne s perona dolje. Da mu je netko od bližnjih slijep, ne vjerujem da bi pogriješio – komentar je uz fotografiju.

Zbog ovog problema obratili smo se HŽ Infarstrukturi, koja je naručitelj radova, a oni su nam odgovorili da su odmah reagirali. –Izvođaču radova već je ukazano na pogrešku u vođenju taktilne linije, te je napravljena korekcija – kazali su nam te poslali i fotografiju na kojoj se vidi da taktilna ploča sada završava na oko dvadeset centimetara od stupa.

Novi kolodvor u Dugom Selu, inače, donosi potpuno obnovljene perone, suvremenu željezničku infrastrukturu, nove signalno-sigurnosne sustave, pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti putem dizala i pothodnika te znatno veći kapacitet za prihvat putničkog i teretnog prometa. Zbog radova je do sad već nekoliko puta došlo do obustava vlakova prema Zagrebu.