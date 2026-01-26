Pogledajte radove na Mirogoju i koliko će još trajati obnova

Da će dugo trajati obnova Mirogoja nakon potresa u ožujku 2020., poznato je od početka, no pet godina kasnije situacija se nije mnogo pomakla s mrtve točke. Trenutačno se na groblju Mirogoj odvijaju radovi na sanaciji mrtvačnice, no radovi na teško oštećenoj Crkvi Krista Kralja tek trebaju započeti.

Projekt obnove arkada i crkve Krista Kralja još su u fazi projektne dokumentacije,a u Gradu su nam proteklog proljeća rekli da je riječ o izuzetno kompleksnom zahvatu. – Obnova će se, prema sadašnjim planovima, podijeliti u četiri faze izvođenja radova. U glavnom projektu bit će i troškovnik, stoga u ovom trenutku nemamo informaciju koliki je trošak obnove crkve i arkada – rekli su nam tada u Holdingu, čija podružnica Gradska groblja upravlja i Mirogojem.

Trošak od 15 milijuna eura, koliko se ranije procjenjivalo da će stajati obnova kompleksa crkve Krista Kralja i arkada, trebao se isplatiti iz Fonda solidarnosti, no Holding je od tog iznosa na kraju uspio izvući tek tri posto, odnosno oko 440 tisuća eura. Sva predviđena sredstva nisu mogli iskoristiti, kažu u komunalnom divu, jer je iz Fonda solidarnosti bilo moguće financirati samo one postupke i radove koji su bili dovršeni do 30. lipnja 2023. Kako se tada nije počelo ni s projektiranjem, a kamoli obnovom, nisu se mogla povući ni potrebna sredstva.

Kako smo pisali ranije, zbog kompleksnosti ovog pothvata, obnova bi trebala trajati još godinama, odnosno zasigurno do kraja desetljeća. I dok komunalni div sredstva za obnovu traži iz raznih javnih izvora, dio troška mogao bi se namiriti iz osiguranja. Zagrebačka su groblja bila osigurana od potresa, a trenutačno se, kazali su nam prošle godine, vodi pravni postupak oko iznosa naknade štete. – Vrijednost spora za objekte podružnice Gradska groblja jest 32,4 milijuna eura, a u njih su uključene mirogojske arkade i crkva Krista Kralja – ističu.