Evo kako se prelazi pruga kod Zapadnog kolodvora: 'Obećali su nam podvožnjak'

Iako su kod Zapadni kolodvor postavljene rampe kako bi se spriječio prelazak željezničke pruge, dio pješaka ih i dalje zaobilazi i svakodnevno prelazi tračnice, upozorava čitateljica koja se obratila našoj redakciji uz fotografije snimljene na licu mjesta. – Zar nije dovoljno ljudi poginulo zbog neadekvatnog prijelaza? Ovo je uistinu “fenomenalan” primjer korištenja EU sredstava – navodi naša čitateljica, ističući kako postavljene rampe u praksi ne rješavaju problem sigurnosti.

Posebno upozorava da se Trešnjevka posljednjih desetak godina intenzivno stambeno i poslovno razvija, što znači i sve veći broj pješaka koji upravo na tom mjestu pokušavaju prijeći prugu. – Potreba za sigurnim pješačkim prijelazom ovdje doslovno gori– poručuje. Podsjeća i da je stranka Možemo! još u svom prvom predizbornom programu najavljivala izgradnju podvožnjaka, no do danas konkretno rješenje nije realizirano. Na opasnost tog prijelaza podsjeća i tragičan događaj iz ožujka prošle godine, kada je na Zapadnom kolodvoru smrtno stradao 14-godišnji dječak. Putnički vlak udario je dijete na pružnom prijelazu, a dječak je na mjestu nesreće preminuo.