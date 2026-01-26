Održano prvo izdanje Zagreb Meeta: najveći proizvođači modularnih i montažnih sustava iz regije razmijenili znanja i inovacije

Prvi Zagreb Meet svečano su otvorili državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, načelnik Općine Bistra Karlo Novosel te Ljubomir Miščević s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji su naglasili važnost modularne i montažne gradnje za razvoj građevinske industrije u Hrvatskoj i regiji.

Posjetitelji Zagreb Meeta tijekom dvodnevnog događanja imali su prilike čuti i direktno razgovarati s proizvođačima te se upoznati s prednostima ove vrste gradnje, uključujući brzinu izvedbe, predvidivost troškova i visoku kvalitetu proizvoda.

Organizatorica Zagreb Meeta i pokretačica Modular Homes Expoa Katarina Antešić, istaknula je kako Zagreb Meet označava početak nove ere suradnje među liderima modularne i montažne gradnje: „Sve veći broj ljudi odlučuje se za modularnu i montažnu gradnju upravo zbog brzine, pouzdanosti i učinkovitosti izvedbe, što predstavlja ključnu prednost u odnosu na klasičnu gradnju. Modularna i montažna gradnja predstavljaju budućnost u Hrvatskoj te čine temelj daljnjeg razvoja industrije, s jasnim usmjerenjem prema izgradnji niskoenergetskih naselja“, naglasila je.

Esad Hajdarovac, vlasnik tvrtke Domprojekt, koja više od 30 godina uspješno posluje na regionalnom i europskom tržištu montažne gradnje, istaknuo je kako Zagreb Meet predstavlja značajan iskorak u promociji montažne i modularne gradnje. „Posjetitelji Zagreb Meeta imali su jedinstvenu priliku upoznati vrhunske proizvođače montažne i modularne gradnje iz cijele regije“. Dodao je kako je visoka razina kvalitete montažne gradnje osigurana kroz sustav certificiranja, čime se krajnjem korisniku jamči pouzdan i kvalitetan proizvod, neovisno o tome u koju državu se objekt isporučuje.

Regionalni susret stručnjaka, proizvođača i svih koji razmišljaju o montažnoj i modularnoj gradnji okupio je više od 20 najuglednijih proizvođača i certificiranih tvrtki iz regije i svijeta, među njima Domprojekt, Marles, Domusplus, Žiher Hiše, Krivaja Homes, Chasma Steco Group, Studio Domus, Partas, Domtera, Montažne kuće DLB, Promo, Euromodul, Žiher Hiše, Modul tehnika, Radman Homes, Zerra, Drvo Pro Forest i drugi.

Zlatko Mujanović, predstavnik Krivaja Homes, tvrtke s više od 70 godina iskustva u području montažne gradnje, istaknuo je kako je Zagreb Meet izvrsna prilika za susret proizvođača, arhitekata i kupaca koji u ovom načinu gradnje prepoznaju jednostavnije, brže i ekonomičnije rješenje za realizaciju svojih projekata: „Montažna i modularna gradnja bilježe snažan rast upravo zbog kontroliranih uvjeta proizvodnje u tvornicama, gdje se cijeli proces odvija pod visokom razinom nadzora kvalitete te u rekordnom roku u usporedbi s klasičnom gradnjom.“ Dodao je kako je jedna od ključnih prednosti montažne gradnje upravo fleksibilnost jer se danas više nego ikad prije prilagođava željama krajnjih kupaca.

U sklopu događanja održan je sastanak 20 najvećih, najrelevantnijih i certificiranih proizvođača modularnih i montažnih sustava iz regije, što označava važan trenutak za regionalnu industriju. Fokus razgovora bio je na suradnji, razvoju tržišta, jačanju povjerenja i stvaranju dugoročnih temelja za održiv rast modularne i montažne industrije.

Posjetitelji Zagreb Meeta imali su priliku čuti niz zanimljivih panel rasprava koje su okupile predstavnike proizvođača i akademske zajednice. Prvog dana sudionici su imali priliku čuti panel „Put do uspjeha (tradicije)“ s predstavnicima tvrtki Domprojekt, Krivaja Homes i Marles, koji su podijelili svoja iskustva i perspektive iz industrije montažne gradnje. Panel „Održivost niskoenergetskih kuća“ uslijedio je predstavljanjem pristupa niskoenergetskoj gradnji kroz stručne uvide iz Domusplus, Partas i Domtere.

Drugog dana program je nastavljen fokusom na specifične izazove i inovacije u sektoru. Kroz panel „Prednosti gradnje drvom i sistema ključ u ruke“ raspravljalo se o benefitima drvenih konstrukcija i integriranim sustavima gradnje, uz sudionike iz Studio Domus, Montažne kuće DLB i Chasma Steco Grupe. Uslijedio je panel „Brzina tehnologije vs. brzina sustava“, kojemu su sudjelovali predstavnici Domprojekta i Žiher Hiše, a program je zatvoren panelom „Energetski učinkovita naselja“ s Ljubomirom Miščevićem s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Lukom Kupešićem iz tvrtke Domusplus, koji su ponudili strateške poglede na razvoj održivih i energetski učinkovitih zajednica u kontekstu modularne i montažne gradnje.

Zagreb Meet potvrdio je važnost suradnje, razmjene znanja i inovacija u modularnoj i montažnoj gradnji, postavljajući temelje za daljnji razvoj industrije, povezivanje struke, investitora i krajnjih korisnika te oblikovanje održivih i energetski učinkovitih zajednica u Hrvatskoj i regiji.