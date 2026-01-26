FOTO Poslijepotresna obnova u centru Zagreba: Pogledajte kako napreduju radovi

Od potresa koji je pogodio Zagreb prošlo je već pet godina, a obnova u centru Zagreba traje i dalje.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Ministar Branko Bačić danas je obišao gradilišta na Trgu bana Jelačića te u obližnjim ulicama. 
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Riječ je o cjelovitim i konstrukcijskim obnovama zgrada.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
