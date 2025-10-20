Počinje lov na karte za 'Orašara', evo kada možete doći do najtraženijih ulaznica u gradu

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu objavilo je da u utorak 10 sati, počinje pretprodaja ulaznica za omiljeni blagdanski balet "Orašar“ Petra Iljiča Čajkovskog. Pretplatnici HNK-a imat će prednost u kupnji do srijede, 24. listopada, uz predočenje pretplatničke kartice, dok slobodna prodaja počinje 26. listopada na mrežnoj stranici hnk.hr, a 28. listopada u 10 sati na blagajni kazališta.

Balet, u koreografiji Vladimira Malakhova prema originalu Vasilyja Vajnonena, svake godine oduševljava publiku raskošnim prizorima, bajkovitim kostimima i nezaboravnom glazbom. Priča o djevojčici Klari i njezinu Orašaru koji oživljava i vodi je u svijet snova, već desetljećima je sinonim za blagdansku toplinu i čaroliju. Zbog velikog interesa, kupci mogu nabaviti najviše pet ulaznica, a i djeca starija od pet godina moraju imati vlastitu kartu. Očekuje se da će karte za “Orašara”, kao i svake godine, planuti u rekordnom roku