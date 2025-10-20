Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
OMILJENI BLAGDANSKI BALET

Počinje lov na karte za 'Orašara', evo kada možete doći do najtraženijih ulaznica u gradu

Svečano otvorenje Ledenog parka na Trgu kralja Tomislava uz predstavu Orašar
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
20.10.2025.
u 10:55

Zbog velikog interesa, kupci mogu nabaviti najviše pet ulaznica, a i djeca starija od pet godina moraju imati vlastitu kartu. Očekuje se da će karte za “Orašara”, kao i svake godine, planuti u rekordnom roku

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu objavilo je da u utorak 10 sati, počinje pretprodaja ulaznica za omiljeni blagdanski balet "Orašar“ Petra Iljiča Čajkovskog. Pretplatnici HNK-a imat će prednost u kupnji do srijede, 24. listopada, uz predočenje pretplatničke kartice, dok slobodna prodaja počinje 26. listopada na mrežnoj stranici hnk.hr, a 28. listopada u 10 sati na blagajni kazališta.

Balet, u koreografiji Vladimira Malakhova prema originalu Vasilyja Vajnonena, svake godine oduševljava publiku raskošnim prizorima, bajkovitim kostimima i nezaboravnom glazbom. Priča o djevojčici Klari i njezinu Orašaru koji oživljava i vodi je u svijet snova, već desetljećima je sinonim za blagdansku toplinu i čaroliju. Zbog velikog interesa, kupci mogu nabaviti najviše pet ulaznica, a i djeca starija od pet godina moraju imati vlastitu kartu. Očekuje se da će karte za “Orašara”, kao i svake godine, planuti u rekordnom roku
HNK Zagreb Orašar

U ŠIREM CENTRU ZAGREBA

Projekt se oduljio, Zagrepčani na rubu živaca: Saznajemo do kad će se raditi na biciklističkoj stazi kod Lisinskog

Raditi se mora, meni je to jasno, ali nije neko opravdanje kad šefu moram objasniti zašto opet kasnim na posao – žali se Filip, koji iz Sigeta putuje u ured kod Autobusnog kolodvora. Zahvati na trasi dugoj oko 550 metara počeli su krajem kolovoza, a ključna je promjena, objašnjavaju na Radićevu trgu, fizičko odvajanje od pješačkih površina

