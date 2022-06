Pitali smo Zagrepčane da ocjene prvih godinu dana Tomaševića: Postao je odlučniji, no...

Nekima se zamjerio, drugi još uvijek čekaju hoće li se nešto promijeniti značajnije prije nego daju svoj sud. Koliko je legao stanovnicima Zagreba novi gradonačelnik i kako bi ocijenili njegov rad u prvih godinu dana, provjerili smo na terenu. Evo što smo doznali.

RUŽA BOLKOVAC - umirovljenica

Nisam zadovoljna sadašnjim gradonačelnikom jer ne vidi da nam je Zagreb prljav, da je trava nepokošena... Prije je onaj dio od Savske do Jankomira, primjerice, bio lijepo uređen i pun ruža, a sad zarasta zbog nebrige. Doduše, to što kani obnavljati Paromlin mi se sviđa, ali mislim da ima važnijih problema kojima se trenutačno treba baviti. U nekim stvarima jednostavno griješi.

02.06.2022., Zagreb - Anketa o godinu dana Tomaseviceve vlasti. Ruza Bolkovac, umirovljenica Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

DAMIR MILOŠ - ekonomist

Tomaševića podržavam, ali mislim da su i on i njegov tim u vodstvo grada ušli nepripremljeni za ono što ih je čekalo. Nedostaje mu stručnih kadrova, no sad je mnogo odlučniji u realizaciji nekih projekata. Sviđa mi se što je pokrenuo otvaranje pješačkih zona. Zbog izvanrednih situacija poput požara i puknuća cijevi čini se da još nije imao priliku poraditi na drugim stvarima, ali vjerujem da hoće.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 02.06.2022., Zagreb - Anketa o godinu dana Tomaseviceve vlasti. Damir Milos, ekonomist Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

BRUNO JEZDIĆ - učenik

Zasad mi se čini da puno priča, a da ništa neće napraviti pa očekujem da će u budućnosti raditi obrnuto. Užasno me smeta čekanje na obnovu, pogotovo oko moje škole, gdje je već dvije godine sve isto, samo su počistili ono što se urušilo. Nažalost, mislim da je Zagreb uništila Bandićeva vladavina i da mu pomoći ne može nitko, pa ni sadašnji gradonačelnik, koliko god mandata uspio ostvariti.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 02.06.2022., Zagreb - Anketa o godinu dana Tomaseviceve vlasti. Bruno Jezdic, ucenik Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

ANA HORVAT - medicinska sestra

Tim na vlasti u lancima je zbog onoga što ih je dočekalo, ali polako i postupno Tomašević to rješava. Počeo je otvarati i zelene i pješačke zone, što mi se jako sviđa, a najbolje što je dosad napravio jest to što je pokrenuo žičaru. Većinom se oslanjam na ono što o vlasti govore i pišu po medijima i zadovoljna sam gradonačelnikom, no da bi Zagrepčani vidjeli njegov potencijal, trebaju mu barem dva mandata.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 02.06.2022., Zagreb - Anketa o godinu dana Tomaseviceve vlasti. Ana Horvat medicinska sestra Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

KATARINA VIDOS - studentica

Ne pratim baš gradsku politiku, ali ono što vidim jest da se u posljednjih godinu dana ništa nije puno promijenilo. Od Tomaševića očekujem da poveća broj buseva i tramvaja jer se jako dugo čekaju, a tu je i problem s otpadom koji više nemamo kamo stavljati jer se ne odvozi. Najviše zamjeram vlasti to što su neke manifestacije, koje privlače brojne turiste, dosta osiromašili, primjerice Advent.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 02.06.2022., Zagreb - Anketa o godinu dana Tomaseviceve vlasti. Katarina Vidas, studentica Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

ZVONIMIR KRSNIK - umirovljenik

Vjerujem da će Tomašević biti bolji gradonačelnik od svog prethodnika. Čovjek se, naime, uvijek treba nadati da će biti bolje, a mislim da će napraviti sve što nam obećava, zato ga valjda i imamo. Čini mi se da je zasad sa svojim timom krenuo u dobrom smjeru i da bi mogli daleko dogurati. Mlad je i vidi se da ima puno potencijala da ostvari da nam naš Zagreb bude ljepši.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 02.06.2022., Zagreb - Anketa o godinu dana Tomaseviceve vlasti. Zvonimir Krsnik, umirovljenik Photo: Emica Elvedji/PIXSELL