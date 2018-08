Dvije djevojke među tisuću natjecatelja, a partije traju i po četiri sata

Na prvi pogled, reklo bi se da se radi o sastanku arhitekata. Naime, na stotinu stolova oko kojih glasno vrve ljudi nalaze se velike mape, šarene makete, figure i olovke. Ljudi hodaju okolo s pisaćim blokovima i pozorno promatraju svaki milimetar stola, a sve se nešto mjeri s ravnalima, crta, piše, dogovara, burno raspravlja...

No, ono što se događa u Areni Zagreb od srijede i traje do nedjelje nije ni približno slično arhitekturi. U tijeku je, naime, svjetsko prvenstvo u table-top gamingu, ili kako se službeno zove, ETC – European Team Championship, međunarodni turnir u stolnostrateškim igrama.



Priručnici veličine omanjeg leksikona

No, iako je u nazivu "europsko" natjecanje, ono je ipak na svjetskoj razini, a timovi su tu iz SAD-a, Novog Zelanda, Kanade, Njemačke, Rumunjske, odnosno svakog svjetskog kontinenta osim Antarktike i Afrike. Igre na stolovima, doduše, nisu niti Čovječe ne ljuti se, Monopoly i ostale tradicionalne stolne igre, već se radi se o izuzetno kompliciranim strateškim igrama koje imaju prateće priručnike za igranje veličine omanjeg leksikona i na desetke knjiga koje prepričavaju povijest i način života univerzuma u kojem se nalaze. Warhammer 40k, Age of Sigmar, The 9th Age, Star Wars: X-Wing, Flames of War i Infinity imena su igara u kojima se pojedinačno i grupno natjecalo više od 150 timova iz cijelog svijeta.

To su uglavnom strateške igre u kojima se jedna fiktivna rasa ili vojska bori protiv druge, a jedna partija traje oko tri do četiri sata. Hrvatskih je timova tri, a natječu se u Warhammeru, X-Wingu i Flames of War-u. Tomislav Mitrović, poznat kao Tifusar, dio je Warhammer tima, a u stolnim igrama je već 15 godina.



- Ovo je natjecanje za koje treba uložiti puno truda. Sve figurice koje koristimo u igrama pripremamo sami, i tu ulažemo puno novaca i vremena. Ovo nama nije neka zabavna zafrkancija, nego nešto ozbiljno što volimo - objasnio je Tifusar, kojemu je ovo treći međunarodni turnir. Rekao je i da se u ove vrste igara ubacio iz ljubavi prema video igrama, i ostalim društvenim igrama. Mitrović je također nadodao da se bavi i bojanjem figurica koje koristi u igrama, a njegov sin Domagoj je jedan od najboljih "Paintera" u državi.

Iako je više od tisuću igrača na turniru, samo su dvije djevojke. Jedna od njih je Bianca Trăilescu, trenerica Rumunjske ekipe.

Iako je jedina djevojka koja igra Warhammer, ne doživljava to kao nešto posebno.

- Dečki su me jednostavno primili kao jednu od svoje ekipe - rekla je. Bianca i u Rumunjskoj radi u dućanu koji prodaje društvene igre, a tamo dolaze i djevojke, i smatra da je board gaming stvar koju mogu raditi i muškarci i žene.



U SAD-u turniri su svaki mjesec

U Hrvatskoj je ovo prvi međunarodni turnir ove vrste, a općenito se događaju vrlo rijetko, ako uopće, što je neobično za američku ekipu, u kojoj objašnjavaju da je kod njih board gaming izuzetno popularna stvar, a turniri se održavaju barem jednom mjesečno.

- U zadnjih par godina, otkad je izašla nova edicija Warhammera, ogroman je porast interesa za ovu vrstu igara. Konvencije i turniri su postali toliko posjećeni da, ako se od prvog dana ne kupi ulaznicu, teško da će se uspjeti ući na događaj - objasnio je Warren Born, trener američke Warhammer ekipe.



Cosplayeri, viteški turniri, škola streličarstva...

Osim samog natjecanja, na turniru je i pregršt popratnih sadržaja. Cosplayeri, ljudi koji se vole kostimirati u likove iz video igara i animea, vole prisustvovati svim gaming sastancima, pa su tako djevojke nazivom Sisters of Battle hodale Arenom i pozdravljale posjetitelje i natjecatelje. Viteški red grada Zagreba postavio je štand na kojem su prodavali srednjovjekovni nakit i proizvode od drvoreza, a organizirani su još i viteški turnir, škola streličarstva, škola bojanja i natjecanje u brzom bojanju figura, igrokazi za djecu, te prezentacije i brojna druga natjecanja u društvenim igrama.

Ovo se prvenstvo neprekidno održava od 2006. godine, gdje su mu domaćini bili brojne svjetske metropole poput Atene, Salamance, Berlina, Praga. Ovo je dosad najveće natjecanje, potvrdila je organizatorica Janica Rakoci, i dodala da organizaciju pripremaju sami igrači, uz pomoć službenih organizatora koje zapošljavaju temeljem javnog natječaja. Cijena dnevne ulaznice je 20 kuna, a za djecu do 12 godina je besplatno.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL