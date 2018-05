Kako su cosplayeri postali najveća atrakcija SFeraKona

U Zagrebu se uskoro (11.-13. 5.) održavaju jubilarni 40. Dani znanstvene fantastike poznatiji po nazivu - SFeraKon. Najveća domaća konvencija ljubitelja SF-a i pratećih žanrova posljednjih je godina prepoznatljiva i po sve impresivnijim kostimima posjetitelja.

Cosplay je sve popularniji pogotovo među mlađim posjetiteljima, a koliko je postao značajan za samu konvenciju svjedoči i činjenica da organizator SFera drugu godinu zaredom među počasne goste zove i nekog od uspješnih europskih cosplayera. Nakon lanjske gošće Poljakinje Marte Gabriele Nowak, sada u Zagreb stiže Mađarka Ildiko Jobbagy poznatija po nadimku Okkido Cosplay.

Foto: Kristoph Nachtergaele

Ildiko se zaljubila u cosplay na prvi pogled na jednoj davnoj konvenciji i radi kostime već 12 godina. Najdraža su joj inspiracija za kostime likovi iz video igara, a posebno voli Alisu iz Zemlje čudesa i igru Warhammer 40.000. Osvojila je i nagradu na velikom svjetskom cosplay natjecanju C2E2 Crown Championshipu u Chicagu.

- Više je razloga zašto volim cosplay. Cosplay spaja mnoštvo umjetničkih izražaja - kiparstvo, slikarstvo, dizajn, obrtničke zanate, šivanje, make-up, performans i još mnogo toga. Svakim kostimom kojeg stvaram učim raditi s novim materijalima, učim nove tehnike i kad završim cosplay savladam nove izazove. Osim što ulaskom u kožu nekog lika izražavam ljubav prema fandomu, uživam i u vlastitom napretku. Što više radim na kostimu, to postajem bolja, tako da svaki cosplay izgrađuje i moju osobnost. Također uživam u cosplay natjecanjima. Natjecanje je dio mog života od djetinjstva, a sudjelovanje u domaćim ili međunarodnim cosplay natjecanjima uvijek je izvrsno iskustvo - priča nam Ildiko.

Okkido Cosplay: Nismo čudaci, mnogi ne vide trud koji uložimo u izradu kostima

Posebno uživa u konvencijama i druženju s fanovima:

- Posjetitelji konvencije obično mi pružaju puno ljubavi. Veseli ih vidjeti kad netko njihovim najdražim likovima udahne život, a mnogo mi ljudi prilazi i slika tisuće fotografija sa mnom. S druge strane, nikad ne šetam gradom u cosplayu. Mislim da većina ljudi nije dovoljno otvorena da prikladno reagira na cosplay. Još uvijek postoje mnoge predrasude oko ovog fenomena, npr. cosplayeri su čudaci koji ne mogu prihvatiti sebe stoga se oblače u likove iz crtića. Naravno, u većini slučajeva to nije istina, ali nažalost, drugi jednostavno ne mogu vidjeti sav trud koji je uložen u svaki kostim. Jedan od praktičnijih razloga za izbjegavanje cosplaya na ulicama je to što su moji kostimi obično veliki i otežavaju pokret, tako da nisu prikladni za putovanje javnim prijevozom.

Iako izrada kostima u vlastitoj proizvodnji nekada zna biti i skupa jedna od najpoznatijih mađarskih cosplayerica time se ne opterećuje:

- Nemam pojma koliko potrošim, i iskreno, ne želim znati koliko trošim na svoje kostime. Potrebno je nekoliko mjeseci da se napravi cosplay i tijekom tog razdoblja kupujem potrebne materijale tako da nikada ne trošim previše odjednom. Obično upotrebljavam materijale vrhunske kvalitete kako bi kostim bio izdržljiv, ali iznenadili biste se kakve jeftine materijale cosplayer može koristiti kako bi postigao željeni učinak. To je magija cosplaya - stvaramo nešto iz ničega - poentira Ildiko.

I u Hrvatskoj sve više fanova poznatih SF i fantasy franšiza odlučuje se na vlastitu izradu kostima, posebno za konvencije ili pak za filmske premijere velikih hitova. Kao netko tko već godinama prati domaće, ali i strane konvencije mogu sa sigurnošću potvrditi da su hrvatski cosplayeri iznimno talentirani i vješti. I sve brojniji.

Predstavljamo vam samo neke od iznimno talentiranih i uspješnih domaćih cosplayera:

Tajana Štasni (38, Zagreb): Punoljetna cosplay karijera!

Foto: Privatni album

Najpoznatije ime u hrvatskom cosplayu je Zagrepčanka Tajana Štasni koja se time bavi već dva desetljeća, a na SFeraKonu će biti i izložba njenih kostima. Pa je i red da prvo predstavimo Tajanina iskustva:

COSPLAY POČECI: S izradom autorskih kostima počela sam davne 1994 godine u srednjoj školi, a s izradom replika filmskih kostima 2000. godine kada sam po prvi puta prošetala sve svoje kostime na SFeraKonu. Ovaj SFeraKon moja cosplay karijera puni 18 godina. Prvi kostimi koje sam napravila, a da se mogu smatrati cosplayem bili su Amidala i Darth Maul.

REAKCIJA TADA I SADA: Reakcije tada bile su puno jače jer osim pokojeg LARP kostima na SFeraKonu nije bilo drugih a kada konvenciju zaposjedne 15 kostima odjednom onda to ostavi jaki dojam. Današnje reakcije nisu ništa manje, iako su kostimi već očekivana pojava na konvencijama.

UKUPNO KOSTIMA: Do sada sam sveukupno napravila preko 80 cosplay i autorskih kostima.

OD HOBIJA DO POSLA: Tranzicija s hobija na profesiju se odvijala kojih 5 godina. Već nakon godinu dana nakon prvog pojavljivanja sam počela dobivati upite za izradu kostima, ali to još nisam mogla zvati profesijom. Katkad se propitujem da li sam dobro odabrala krenuvši tim putem s obzirom na opće stanje u kulturi općenito, ali to je moja velika ljubav i na kraju dana sam zadovoljna što radim ono što volim. Htjela bih imati više posla kao kostimograf, da se više razvijam u tom smjeru.

NAJVEĆI IZAZOVI: Tkanine su uvijek bile problem, pogotovo kada radiš s određenim budžetom, a kostim zahtijeva određeni uzorak ili kvalitetu tkanine. I prije su bile dostupne kao i danas samo danas imamo pristupačniju tehnologiju, poput printa na veliku površinu ili laserskog rezanja, na području Hrvatske. Kada u današnje vrijeme zapne s nekom tkaninom lakše je raspitati se na internetu, nego prije kada su internet dućani bili tek u povojima.

NOVI KLINCI U COSPLAYU: Nove generacije su me oduševile. Dugo je trebalo da ljudi uhvate ovaj hobi jer je financijski vrlo zahtjevan. Novijim generacijama materijal potreban za cosplay je dostupniji jer se otvaraju specijalizirani dućani koji nude široki spektar modernih materijala poput Worble ili EVA pjene s kojima je i lakše raditi. U doba kada sam ja počinjala postojao je samo papir i karton.

VJEŠTINE ZA IZRADU: Kada sam ja počela nisam bila previše vješta u tome što sam radila. Vještina je došla s vremenom. Na taj hobi treba gledati kao na neku vrstu škole, jer kroz svaki novi kostim efektivno naučiš nove tehnike izrade, pa tako i šivanje. Treba samo hrabro krenuti, možda prvi kostim neće biti savršen, ali svaki sljedeći će biti sve bolji i bolji. Nema vještine koju treba prvo savladati. Ako se znaš koristiti olovkom, škarama i ljepilom, to je dovoljno za krenuti.

MOŽE LI SE NAPRAVITI COSPLAY ZA MALO NOVCA: Može se napraviti cosplay za malo novca. Treba prvo odabrati lika koji nema zahtjevne krpice. To su najčešće likovi koji imaju odjeću koju možeš uzeti iz ormara ili iz second hand dućana. Čak i izrada malo zahtjevnijeg kostima ne mora biti skupa ako si uzmeš dovoljno vremena. U ovom hobiju jako vrijedi pravilo: Cijena, Vrijeme, Kvaliteta - izaberi samo dva svojstva.

Sara Pašić (25, Zagreb): 2 mjeseca sam crtala i smišljala poluge za pokretna krila

Foto: Foto studio Blue

IZRADA KOSTIMA ILI PERFORMANS: Meni je, moram priznati, izrada kostima najdraži dio. Mozganje, rad s rukama, uspijevanje riješiti neki komplicirani dio kostima...cijeli proces je za mene strašno smirujuć i ispunjava me. Nositi kostim na konvenciju je samo šlag na torti.

NAJDRAŽI LIK: Zapravo, to bi bila Clare iz Anime-a Claymore. Osim što je bio prvi kostim koji mi je donio neki nagradu, sam lik je poprilično velika faca.

ISKUSTVO KONVENCIJA: Na konvencijama je super! Svi žele popričat, fotkat se, pitat svakakva pitanja, svi su veseli i nasmiješeni. Istrakon mi je najdraži, to je jednostavno feel good konvencija.

ŠTO JE POTREBNO ZA COSPLAY: Ovisi o kostimu, ali cosplayer mora biti švelja, mehaničar, majstor, električar, ponekad i programer. Sa svakim kostimom se nešto novo nauči.

KOLIKO TREBA NOVCA I VREMENA ULOŽITI: Cosplay ima jednostavnu jednadžbu: vrijeme + novac. Što više vremena imaš, to ti manje novca treba. Sjećam se da sam s krilima 2 mjeseca crtala i smišljala poluge i kako će funkcionirati i računala omjere... da bi opet ispala krivo. A najduže sto mi je ikad trebalo za neki dio je bilo sad na istrakonu za midnight Ahri skin iz igrice League of Legends jer sam morala krzno farbati ručno, pa ga češljat. Dlaka je bilo svuda i moram priznat malo je bilo naporno, ali se isplatilo.

Drugo je bilo za dragonborn kostim, lijepljenje svih ljuski jedan po jedan ručno... Bilo je oko 2000 ljuski sve skupa na kostimu.

SVI TVOJI KOSTIMI: Harley Quinn, Poison Ivy, She-Ra, Clare (Claymore, 2.mjesto Istrakon), Fire elemental, Valkyrie (1. Mjesto Istrakon), Dragonborn Elariel (DnD) (2mjesto Zfc), Princess Zelda (3. mjesto, SFeraKon), Ahri (LOL) (nagrada za najbolji kostim, Istrakon), Mordsith Kara - Legend of the seeker (s Ante Radosem nagrada za najbolji grupni kostim), genderbent Hades iz Disney crtica (najbolji performance), Masquerade armor, guild wars 2 (2. Mjesto Liburnicon), Toothiana- rise of the guardians, Darth Maladi (2.mjesto Branimir centar promocija), stahma Tarr - defiance.

Sonja Batušić (28, Zagreb/Novi Zeland): S pobjedom do puta u Japan!

Foto: Tomislav Agatić

Izrada kostima ili performans: Najdraži dio mi je zapravo kad izradim cosplay u cijelosti i stavim ga po prvi put na sebe sa svim detaljima i šminkom, ako vidim da sam uspjela postići što sam htjela, tad sam najsretnija. Znači definitivno izrada cosplaya mi je draža iako ne bi posebno odvojila performans jer je i to sastavni dio cosplaya i igra veliku ulogu kod prezentacije lika.

NAJDRAŽI LIK: Uf, teško pitanje. Uvijek radim cosplaye likova koje volim, no ako bi baš morala izdvojiti onda bi to bio cosplay Star Lorda iz Guardians of the Galaxy jer sam se nekako najviše povezala s likom. Zahvaljujući cosplayu Nidalee iz League of Legends osvojila sam na InfoGameru 2016 godine put u Japan i bilo je zakon! Ispunila mi se želja vidjeti Tokyo, bar na kratko. Prva nagrada mi je bila 2012 kad sam i napravila svoj prvi cosplay The Mad Hatter i to je bilo na Crtani Romani Showu.

ISKUSTVO KONVENCIJA: Na konvencijama mi je gušt prošetati pogotovo kada posjetitelji prepoznaju lika kojeg cosplayam. Imala sam čak i par situacija di me frendovi nisu prepoznali pa vidjeti izraz lica kada shvate s kim pričaju je jako zabavno. Obično doživim samo pozitive reakcije na konvencijama.

ZNANJA ZA IZRADA KOSTIMA: Mislim da ne igra toliko znanje koliko dobra volja i želja za učenjem. S vremenom stekneš neka iskustva i znanja pa brže možeš izraditi neke dijelove cosplaya. Jer puno toga radiš po prvi put i zapravo nikad nisi 100% siguran kako će to ispast. Kod mene veliku ulogu igra to kaj sam završila školu primijenjene umjetnosti i od malena se bavim nekom vrstom kreativnog rada pa ovo mi je samo bila dodatna stepenica.

NOVAC I VRIJEME: Najviše mi je vremena trebalo da napravim Star Lorda, a ujedno mi je i to i najskuplji cosplay. Prvi put sam radila kacigu od nule i koristila sam materijal zvani worbla, te dok sam napravila sve moguće detalje za Star Lorda trebalo mi je nekih 200 sati. Do sad sam se zapravo najviše mučila s tom kacigom da pogodim veličinu koja će odgovarati meni, no na kraju nije bilo ipak tako strašno. Treba samo krenuti pa u hodu rješavaš problem.

Najdraža konvencija: SFeraKon u Hrvatskoj, a najdraža općenito mi je Vienna Comic Con.

Hoće ti nedostajat SFeraKon?: Naravno! Pogotovo sada kada znam da je Okkido cosplay gošća, mogu reći da mi je malo žao sto ću to propustiti.

Jel ima cosplaya na Novom Zelandu: Naravno da ima! Ovdje se puno više ljudi bave cosplayom, 6000 ljudi je u comunityu tako da je to podosta veliki broj. Pokušat ću se natjecati u 10 mjesecu ako stignem napraviti novi cosplay. Nema puno konvencija ovdje kao u Hrvatskoj, no svakako ću otići na koliko god uspijem u ovih godinu dana.

SVI TVOJI KOSTIMI: Sveukupno imam 26 cosplaya no nabrojat ću one s kojima sam osvojila nagrade:

1. Mad Hatter - CRŠ 2012 - 1. nagrada

2. Harley Quinn i Jocker - Lisinski pleše pod maskama 2013, najbolji par

3. Harley Quinn - InfoGamer 2013, 2.nagrada

4. Nidalee, LOL - InfoGamer 2016, best in show

5. Dementor iz Harry Pottera - 2017, 1.nagrada

6. Star Lord - Istrakon 2017 - best in show

7. Slave Leia - Star Wars Day 2017 - 3.nagrada

8. Xena - SFeraKon 2017 -best in show

9. Moana - Liburnicon 2017 - best in show

10. Inside Out - Rikon 2017 - nagrada najbolja grupa i odabir publike

11. Xena - Gamescon 2017 Beograd - Grand Prix i nagrada za najbolje izrađeni cosplay

Lovro Belošević: (20, Krapina): Najteži dijelovi su najsitniji detalji

Foto: Privatni album

IZRADA KOSTIMA ILI PERFORMANS: U cosplayu mi je najdraže obući kostim po prvi puta nakon tjedana i mjeseci planiranja i rada. Još dok netko komplimentira taj kostim, sreći mi nema kraja. Također, obožavam pričati s cosplay kolegama i kolegicama o našim radovima i budućim planovima.

DOSADAŠNJI COSPLAYI: S hobijem sam se prvi puta susreo 2014. godine, ali tek 2016. sam istinski "zagrizao". Do sad sam izradio pet kostima, a šesti ću premijerno nositi na ovogodišnjem SFeraKonu. Izradio sam The Crowa iz istoimenog filma iz 1994., svoj vlastiti steampunk kostim, Quicksilvera iz X-Mena, Winter Soldiera iz Marvelovog filmskog univerzuma i Rebel pilota iz originalne Star Wars trilogije. Najdraži kostim mi je baš kostim Rebel pilota, jer sam velik obožavatelj Star Wars sage i oduvijek sam htio imati barem neki od kostima iz tog serijala. Za njega mi je trebalo najviše vremena da ga i napravim.

IZRADA KOSTIMA: Kostime se trudim što više moguće izraditi kod kuće. Planiram ih i izrađujem sam, ali ništa ne bi bilo izvedivo bez moje obitelji koja mi je velika podrška i njihovog znanja. Baš me zadesila ta sreća da su mi neki od članova obitelji vrlo iskusni u područjima koji su potrebni za izradu kostima, pa ih zamolim za pomoć i učim od njih.

NAJTEŽE STVARI KOD IZRADE: Ne brojim baš koliko sati provedem tražeći materijale i predmete koje mogu iskoristiti u svrhu kostima, a ni koliko sati provedem radeći neki kostim. Vremena je uvijek premalo i uvijek ću voditi bitku s akademskim obavezama i cosplay dužnostima. Najteži dijelovi za izvesti su najsitniji detalji koje zapravo samo i mi sami cosplayeri vidimo na našim kostimima, iako i bojanje raznih materijala i podloga može uzrokovati pokoji živčani slom. Šivati znam vrlo malo, upućen sam samo u osnove jer nikada ni nisam trebao nešto komplicirano sašiti. No, ako ću trebati, moj djed je stari krojač s velikim iskustvom koji je spreman podučiti me toj vještini.

NAJDRAŽE INSPIRACIJE: Što se tiče likova i serijala koji su me inspirirali da se bavim ovim hobijem, jednostavno moram izdvojiti Lucasove Ratove Zvijezda, Marvel stripove (X-Men pogotovo) i Jamesa O'Barra, tvorca The Crow stripa. Biram likove u kojima mogu naći balans fizičke i psihičke sličnosti sa sobom, iako bih volio napraviti i neke svoje originalne kostime koji pripadaju određenom već prije poznatom serijalu, igri, stripu. Prva konvencija mi je bio SFeraKon 2014. godine i uvijek ću se vraćati, iz godine u godinu, no moram priznati da sam uživao i na Istrakonu prošle godine. Vrlo opuštena atmosfera, odličan prostor za cosplay natjecanje, ugodno vrijeme.