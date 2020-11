Ovo više nije “zelena površina”, već Park Marije Ružičke Strozzi

Milane, zašto si se namjerio na naš park, vapili su stanovnici Trnjanske Savice kad su prije tri godine posljednji put stali u obranu zelene livade u središtu naselja. Digli su se na noge nakon što su u zoru bageri počeli prekopavati površinu koja je godinama bila okupljalište kvarta. Stigli su s namjerom da ondje naprave, prema gradonačelniku Bandiću, “najljepši park u Zagrebu”, a po mišljenju stanovnika “igralište na tripu”. Nisu mogli vjerovati da se to događa tek nekoliko mjeseci nakon što su se izborili da se park u kojemu se kanila graditi crkva sačuva kao jedina zelena oaza u naselju. A sada su kao članovi inicijative “Savica za park” uspjeli u tome da mu gradska uprava, kažu, službeno potvrdi status. Na zadnjoj sjednici Skupštine, naime, prošao je njihov prijedlog da park dobije ime.

Upisuje se u katastar

– Svi smo ga zvali “veliki park”, a sad će nositi ime Marije Ružičke Strozzi. Tako će biti i upisan u katastar te zemljišne knjige, a neće više biti samo “zelena površina” – kaže Suzana Dobrić, članica inicijative. Žele, dodaje, da se park uredi, ali da se za to raspiše i natječaj te izradi program u suradnji sa stanovnicima. A da bi se mogao nazvati po glumici češkog podrijetla, pomislili su kad su pregledali fond imena iz kojeg se imenuju javne površine, a konzultirali su se i sa Sašom Šimpragom iz platforme 1postozagrad.

– On nas je upoznao s činjenicom da već postoji inicijativa za imenovanje parka koju je pokrenulo Hrvatsko-češko društvo (HČD) pa smo odlučili udruženo nastupiti prema Skupštini – kaže Suzana Dobrić. Prijedlog je HČD, ističe njegov predsjednik Marijan Lipovac, skupštinskom Odboru za imenovanje uputilo još 2012., a međuvremenu je i razmatran, nije bio prihvaćen jer park nije bio “riješen” katastarski.

– Ovim je imenovanjem ispravljena nepravda prema legendarnoj glumici, koja je među znamenitim javnim ličnostima koje su se iz Češke doselile u Hrvatsku. Na javnu površinu sa svojim imenom trebala je čekati čak 83 godine nakon smrti, a u međuvremenu su ulice dobili njezin sin Tito Strozzi i unuk Boris Papandopulo – kaže Lipovac. Imenovanjem parka, poručuju iz inicijative, nastavlja se i odavanje počasti umjetnosti u naselju gdje svoje ulice već imaju Zinka Kunc, Zvonimir Rogoz, Vladimir Ruždjak i Ljerka Šram, a doprinos je to i povećanju broja javnih površina nazvanih u čast znamenitih žena. Priču je podržala i obitelj Marije Ružičke Strozzi, čija praunuka, glumica Dora Fišter, ističe da jedva čeka prošetati se parkom nazvanim po prabaki. O kakvoj je umjetnici riječ, kažu u inicijativi, govori i to što je njezin lik ovjekovječen na svečanom zastoru zagrebačkog HNK “Hrvatski preporod” Vlahe Bukovca te da joj je još za života postavljena bista u tom nacionalnom kazalištu.

Nikad ne bi napustila Zagreb

Marija Ružička Strozzi u Zagreb je došla kao četveromjesečno dijete iz moravskog gradića Litovela jer joj je otac Leopold dobio posao u kazališnom orkestru. Za teatar se počela zanimati još kao djevojčica, a na daskama je debitirala 2. siječnja 1868. Bio je to početak karijere koja je potrajala gotovo 70 godina, sve do smrti 27. rujna 1937. Nijedna hrvatska glumica nije ostvarila toliko uloga na sceni kao ona, oko 600, s nekoliko tisuća nastupa. Nije se željela odreći glume ni dok je bila trudna s jednim od osmero svoje djece, koju je dobila s markizom Ferdinandom Strozzijem. U vrijeme najveće slave u Beču joj je ponuđen trajni angažman, ali ga nije prihvatila rekavši: “Život mi je težak, no nikada ne bih napustila Zagreb.”