Želimo staru Vlašku bez parkiranja, a kip Šenoe u razini pješaka

Umjesto parkirališnih mjesta, u staroj Vlaškoj, od Branjugove do Draškovićeve ulice, trebao bi se proširiti nogostup i zasaditi drvored.

Ideja je to volonterske platforme 1postozagrad, koju su jučer uputili u Gradski ured za prostorno uređenje.

- Sadašnji kapaciteti parkirališta podmiruju svega 20-ak automobila, a javna garaža na Langovom trgu (kapaciteta 305 mjesta) nalazi se u neposrednoj blizini. U tome smislu gubitak parkirališnih mjesta je neznatan, a dobit višestruka. Prometna protočnost ulice ostala bi kao i do sada - kažu iz platforme i dodaju da bi proširenjem ionako preuskog nogostupa taj dio Vlaške "prodisao".

Uklanjanje parkirališta treba gledati, smatraju, i u svjetlu europskih praksi koje radikalno smanjuju parkirališne kapacitete u korist pješaka na ulicama u središtima gradova, poput Ljubljane i Beča. U sklopu inicijative predlažu i denivelaciju uzdignutog platoa oko spomenika Augustu Šenoi kako bi pješačka komunikacija bila olakšana,

- Spomenik Šenoi nepotrebno je uzdignut od razine nogostupa ostatka ulice. Nespretno je to rješenje koje ima i sigurnosne mane za pješake, izvedeno tako kao branik parkiranja automobila, a u dovoljnoj mjeri ne uvažava potencijal lokacije. Sve to se lako može ispraviti cjelovitim projektom predmetnog poteza koji treba u prvi plan staviti pješake i storiti pristupačniju pjacetu oko spomenika i duž poteza do Draškovićeve - ističu.