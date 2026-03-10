Ovo su ljudi koji će odlučivati o konačnom izgledu stadiona u Maksimiru: Tomašević, Boban i ministar Glavina među njima

Planovi za izgradnju novog i modernog stadiona na Maksimiru na korak su bliže realizaciji. Kad smo pisali o proračunu za 2026. godinu spomenuli smo da je oko milijun eura izdvojeno za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja, a sada je odlučeno i tko će sjediti u radnom timu koji će ga pripremiti. Sam natječaj će, pak, provesti Društvo arhitekata Zagreb.

Članovi ocjenjivačkog suda, kako stoji u Aktima gradonačelnika, činit će tim arhitekata, ministar turizma Tonči glavina, predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban te gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na popisu stručnjaka su tako predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata Toma Plejić, François Chas iz francuskog studija NP2F, belgijski arhitekt Kersten Geers iz ureda OFFICE KGDVS, hrvatska arhitektica Mia Roth-Čerina iz studija Roth&Čerina te arhitekt Nenad Fabijanić.

Za zamjenike članova Ocjenjivačkog suda izabrani su Vjera Bakić, ovlaštena arhitektica iz Studija Plazma, ovlaštena arhitektica i glavna zamjenica ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Iva Hudan te dogradonačelnik Luka Korlaet. U timu sudjeluje i niz stručnih savjetnika, poput arhitekta i voditelja Zavoda za prostorno uređenje Nikše Božića, njegova bivšeg ravnatelja Ivice Rovisa, prometnog stručnjaka Marka Šoštarića, diplomirane pravnice Ivančice Sudac, djelatnika Ministarstva sporta Darka Vučića...

– Grad Zagreb sklopio je s Društvom arhitekata Zagreba Ugovor o uslugama provoditelja natječaja za izradu idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja za stadion Maksimir – SRC Svetice. Društvo arhitekata Zagreba predložio je članove radnih tijela natječaja, sukladno odobrenju voditelja natječaja, odnosno Hrvatske komore arhitekata i uz prethodnu suglasnost Zajedničkog povjerenstva koje je sastavljeno od osam članova, od čega su četiri člana predstavnici Vlade RH, a četiri člana predstavnici Grada Zagreba. Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje za stadion Maksimir – SRC Ravnice – stoji u obrazloženju zaključka. Nije još poznato kad će biti proveden natječaj, a po njegovu okončanju odabrat će se najbolje idejno rješenje za novi dom Modrih, golemu investiciju na kojoj Grad Zagreb i Vlada rade zajedno.

Projekt vrijedan 175 milijuna eura, koji će Vlada i Grad financirati u jednakim omjerima, trebao bi biti dovršen krajem 2029. ili početkom 2030. godine. S kapacitetom od 35.000 sjedećih mjesta i zadovoljavanjem najviših standarda UEFA-e i FIFA-e, novi Maksimir zamišljen je kao arhitektonski simbol Zagreba i ponos nacionalnog nogometa.