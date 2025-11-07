Zagreb dobiva zelenu aveniju i novu tramvajsku trasu: Saznajemo detalje projekta koji će preobraziti dio grada

Bit će to svojevrsna zelena avenija namijenjena primarno biciklistima i pješacima, pružat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec, a po njoj će se kretati i tramvajska linija koja će povezivati Remizu na Trešnjevci i Horvaćansku cestu. Svakih nekoliko stotina metara nalazit će se klupe, odmorišta, punionice za električne bicikle i servisni minipunktovi, a uz potok u planu je urediti i površine za vježbu i rekreaciju.



Tako na Radićevu trgu zamišljaju produljenu Ulicu Črnomerec, koja je još ranijim verzijama Generalnog urbanističkog plana (GUP) predviđena na trasi od Ilice do savskog nasipa, a upravo je raspisan natječaj za izradu idejnog projekta njezine tri i pol kilometara duge dionice, koja će se pružati od Ulice kralja Tomislava južno od pruge do budućeg pješačkog jarunskog mosta. O uređenju koridora govori se već dugi niz godina, no gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem tu je temu aktualizirala lanjskog ljeta, pri najavi izmjena i dopuna GUP-a. Tomašević je pak ovoga svibnja prugu do Horvaćanske najavio kao treći veliki tramvajski infrastrukturni projekt u svojoj upravi.