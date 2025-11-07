Bit će to svojevrsna zelena avenija namijenjena primarno biciklistima i pješacima, pružat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec, a po njoj će se kretati i tramvajska linija koja će povezivati Remizu na Trešnjevci i Horvaćansku cestu. Svakih nekoliko stotina metara nalazit će se klupe, odmorišta, punionice za električne bicikle i servisni minipunktovi, a uz potok u planu je urediti i površine za vježbu i rekreaciju.
Tako na Radićevu trgu zamišljaju produljenu Ulicu Črnomerec, koja je još ranijim verzijama Generalnog urbanističkog plana (GUP) predviđena na trasi od Ilice do savskog nasipa, a upravo je raspisan natječaj za izradu idejnog projekta njezine tri i pol kilometara duge dionice, koja će se pružati od Ulice kralja Tomislava južno od pruge do budućeg pješačkog jarunskog mosta. O uređenju koridora govori se već dugi niz godina, no gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem tu je temu aktualizirala lanjskog ljeta, pri najavi izmjena i dopuna GUP-a. Tomašević je pak ovoga svibnja prugu do Horvaćanske najavio kao treći veliki tramvajski infrastrukturni projekt u svojoj upravi.
Zagreb dobiva zelenu aveniju i novu tramvajsku trasu: Saznajemo detalje projekta koji će preobraziti dio grada
odmorista. ovo je postalo totalno ludilo
Bravo Tomek. Jako puno se dela po gradu. Jasno zato smo Te i izabrali za gradonacelnika. Vidimo da radis kao nekada Holjevac. Naselja sa puno zelenila, parkova, vrtica, skola. A narocito da gradjani nemoraju gledati jedan drugom u tanjur. Bravo. Da moras.sada graditi i obnavljati ono sto Bandic.nije napravio u dvadeset godina. Zagrebcani cijene sto rezije imamo istu cijenu vec.petu godinu. Cijene u domovima penzica i vrtica imaju istu cijenu vec petu godinu. Penzici stariji od.65. godina i mladi do 18. Imaju besplatni prijevoz. Samo tako i.dalje. Rijesiti ces Ti i Jakusevac kada u dvadeset godina nije Bandic.