Ovi zagrebački kvartovi nastali su za potrebe nekadašnjih tvornica: 'Jedinstvo', 'Prvomajska', 'Rade Končar'...

Muzej grada Zagreba organizira predavanje Planiranje i gradnja zagrebačkih naselja Gajnice, Volovčica i Voltino (1949. - 1956.), kao dio programa uz studijsku izložbu Ideologija i planska industrijalizacija (1947. - 1952.). Predavanje će u Muzeju grada Zagreba, u srijedu s početkom u 14 sati, održati autor izložbe, Goran Arčabić.

Tijekom prve polovine 1949. Urbanistički institut Narodne Republike Hrvatske izradio je planove za tri naselja u Zagrebu za poduzeća u resoru saveznog Ministarstva teške industrije. Riječ je o naseljima za Jedinstvo (Gajnice), Prvomajsku i Tvornicu parnih kotlova (Volovčica) te Rade Končar (Voltino). Naselja su zamišljena kao funkcionalne samodostatne stambene zajednice sa sadržajima za opskrbu, pedagošku skrb, obrazovanje i rekreaciju stanovnika.

Trebala su biti dovršena do kraja 1951. No zbog posljedica ekonomske blokade nakon Rezolucije Informbiroa 1948. donesene su političke odluke o smanjivanju državnih investicija u društveni standard. Do sredine 1950-ih izgrađen je dio zgrada u jezgrama triju naselja, a znatan dio stambenih i javnih zgrada nije realiziran. Dinamika gradnje bila je sporija od planirane. Pojedine zgrade građene su godinama, uz višestruke zastoje koji su ponekad trajali mjesecima. Na predavanju doznajte više o planiranju i gradnji triju naselja te posljedicama trenda usporenog rasta stambenog fonda u Zagrebu u prvom desetljeću po završetku Drugog svjetskog rata. Predavanje se organizira kao dio programa uz studijsku izložbu Ideologija i planska industrijalizacija (1947. - 1952.), koju možete posjetiti do 27. travnja 2025. godine.