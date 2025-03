Posjetili smo 'najljepši sajam' na kome je hit prirodna šminka, a nude i rješenje protiv ćelavosti: 'Ne treba ići u Tursku'

Za rješavanje problema s ćelavošću ne treba više ići u Tursku – kroz šalu nam govori Jovana Parić predstavljajući diodni laser za stimulaciju rasta kose. Uređaj je to koji je privukao pozornost posjetitelja 26. izdanja Beauty&Hair Expo, manifestacije koja se još ovaj vikend održava na Zagrebačkom velesajmu, a okupila je više od 150 izlagača iz 20-ak zemalja.

Laser nije namijenjen isključivo muškarcima, objašnjava predstavnica tvrtke Una Victoria, koja ga je, napominje, i sama isprobala kada se nakon porođaja suočila s gubitkom kose. – Ženama nakon porođaja često opada kosa, to je i nuspojava koronavirusa, a neke od naših klijentica također dolaze nakon što pobijede rak – ističe J. Parić dodajući kako za prve vidljivije rezultate treba čekati oko tri mjeseca i odraditi desetak tretmana koji su, napominje, potpuno bezbolni.

Takvo je i uklanjanje dlačica, barem kada ga izvodi najmoderniji diodni laser s kojim se na tretmane može ići svih 12 mjeseci u godini, kažu pak izlagači iz slovenske tvrtke ART-PE. – Većinom se ne preporučuju tijekom toplijih mjeseci, ali to nije slučaj s našim laserom pa se i oni koji još nisu krenuli u borbu protiv neželjenih dlačica stignu pripremiti za plažu, a potrebno je odraditi šest do osam tretmana – tumače.

Pastelni nokti te prirodna šminka i kozmetika glavni su ovogodišnji trendovi u svijetu ljepote, redom nam pak potvrđuju izlagači u paviljonima 8 a i 9. Trajna šminka nije nešto što se nužno povezuje s prirodnošću, no trenutačno je "in" upravo takav izgled, ističu na štandu Majestic Professionala. – Puder obrve su već jako dugo u trendu, a raste i popularnost, primjerice, trajne šminke na usnama. Ženama takvi tretmani olakšavaju svakodnevni život jer štede vrijeme koje bi utrošile na šminkanje – govori Rea, napominjući da klijentice koje se na to odlučuju također preferiraju prirodniji look pa su i prevelike i prenaglašene trepavice također "passé".

Što se tiče "nail arta", trenutačno su u trendu pastelne boje, kažu predstavnici LCN-a, njemačke kompanije koja je već 40 godina prisutna na hrvatskom tržištu, a na sajam je stigla s bogatim asortimanom od oko 300 lakova raznih nijansi. Obični, trajni ili gel, napominju, danas su podjednako traženi, a sve se veći naglasak, osim na estetiku, stavlja i na zdravlje samog nokta.

Prvi put na Beauty&Hair Expou sudjeluje i Matru head spa, salon koji se lani otvorio u Tkalčićevoj ulici. U njemu se može iskušati japanski spa, tretman poznat po jako opuštajućoj masaži glave i tehnikama dubinskog čišćenja vlasišta. Nude i indijsku masažu glave, koja je, ističu, odlična metoda za oslobađanje od stresa. – Također sami proizvodimo prirodne serume i losione za kosu. Ljudi su danas osvijestili važnost onoga što unose u sebe i stavljaju na svoje tijelo te se sve više okreću prirodnoj kozmetici – kaže voditeljica salona Biljana Tot.

U njezi kože već dugo je popularan retinol, na glasu kao borac protiv starenja, a španjolska Casmara nudi razne proizvode na bazi tog sastojka. Na njihovu štandu posjetitelji mogu sjesti za uređaj koji detaljno analizira kožu lica i otkriva, među ostalim, koliko je hidrirano, gdje ima hiperpigmentacije i na kojim bi se dijelovima uskoro mogle pojaviti bore. Informacije izbacuje nakon desetak sekundi, a potom će vam i preporučiti proizvode koji targetiraju probleme s kojima se susrećete. Na sajmu se predstavljaju i parfemi, proizvodi od konoplje i heljdini jastuci za spavanje, a obići se može od 10 do 19, odnosno sutra do 18 sati. Ulaznice stoje sedam eura, a za učenike, studente i umirovljenike tri manje.