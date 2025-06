Ova djevojčica dobila je titulu zagrebačke najčitateljice: 'Obožavam uroniti u svjetove koji nam se nude samo u knjigama'

Svakoga tjedna u prosjeku pročita tri naslova, a isto toliko puta odlazi u knjižnicu u kojoj je se, govori nam, osjeća kao kod kuće. U godinu dana na listi je tako skupila čak 145 knjiga, čime je Elin Haddad, učenica Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića, zaslužila titulu zagrebačke najčitateljice. Riječ je o nagradi koju Knjižnice grada Zagreba dodjeljuju već 24 godine, a cilj joj je poticanje čitanja među djecom i mladima.

Uz dobro štivo se odmara

Knjižničarke joj često preporučuju štivo jer već znaju njezin ukus, kaže dvanaestogodišnjakinja. Najviše voli čitati znanstvenu fantastiku jer taj žanr, objašnjava, donosi svjetove koji postoje samo u knjigama. Među najdražim su joj naslovima oni iz svjetski poznatih serijala poput "Harryja Pottera" J. K. Rowling, "Percyja Jacksona" Ricka Riordana i "Pet prijatelja" Enid Blyton te duhovite i dirljive knjige Davida Walliamsa, uključujući "Najgore roditelje na svijetu". A upravo je ona, otkriva, bila presudna za njezino zaljubljivanje u čitanje.

– Prolazila sam s mamom ulicom i u izlogu vidjela naslov. Jako me je nasmijao pa su mi roditelji za deveti rođendan kupili baš tu knjigu. Pročitala sam je u jednom dahu i oduševila se – prisjeća se Elin, koja je upravo završila šesti razred, kako je prije tri godine sasvim spontano krenulo njezino intenzivno čitalačko putovanje. Dnevno mu posvećuje po nekoliko sati, no škola je, domeće, uvijek prioritet.

– Kada završim sa svim obvezama, učenjem i zadaćama, onda čitam. To je najčešće navečer prije spavanja, kada se ušuškam u krevet. Često molim roditelje da ostanem mrvicu duže budna da pročitam samo koju stranicu više – govori odlikašica. No, njezin otac Ramzi Haddad ističe kako je ponekad ni upozoravanja ne sprečavaju da nastavi s čitanjem.

– Koliko smo je samo puta ulovili kako poskrivećki pod dekom čita, no i mi bismo često zažmirili na te njezine "dogodovštine" i pustili je da duže ostane budna – govori nam tata, ne skrivajući ponos i sreću što je njegova kći dobila ovu značajnu nagradu. A u razvoju Elininih čitalačkih navika, nastavlja, važnu je ulogu igrao i odgoj. – Od najmanjih nogu smo joj čitali, knjige su bile i ostale važan dio njezina djetinjstva – ističe.

Elin također svira violinu i trenira košarku, a kako uspijeva uskladiti sve obveze, ni sama, kaže, ne zna. – Ponekad je naporno, no knjiga je uvijek tu da me odmori – govori. Više voli čitati knjige po svome izboru pa se s lektirama zna i mučiti. – No, neke su me i iznenadile pa sam uživala prolazeći kroz ta djela – kaže učenica kojoj su najdraži predmeti u školi matematika i likovni.

Štivo pak bira gledajući naslovnice pa je posebno mame šarene, a kada je prijatelji pitaju za savjet, najčešće im preporuči "Harryja Pottera" jer smatra da je to fantastična knjiga koja može svakoga osvojiti. No, njezini vršnjaci, dodaje, nevoljko čitaju.

– Danas su svi samo na mobitelima – govori. Njoj su knjige, ističe, pomogle i s obogaćivanjem vokabulara, a osim onih na hrvatskom, nerijetko čita i literaturu na engleskom. Usto također govori i uči arapski, talijanski i latinski, a planira upisati neku od zagrebačkih gimnazija. Velika joj je želja i proputovati svijet pa je u skladu s time već odlučila što želi biti kad odraste. – Mislim da ću to najlakše ostvariti ako postanem stjuardesa, no još se možda predomislim, ima vremena – kazuje nam Elin.

Odabrana među 40 finalista

Za nagradu je, spomenimo, izabrana među 40 finalista iz svih zagrebačkih knjižnica. Kao priznanje dodijeljeno joj je besplatno članstvo u knjižnicama do 18. godine te komplet naslova uglednih izdavača među kojima se našao i njezin omiljeni "Harry Potter", kojega sada tako ima i u kućnoj biblioteci.