Provjerili smo kakva je atmosfera i što se nudi na Baš Naš festivalu: Ima chimichangi i bao bunsa, a partijat će se i uz trash

Većina uživa na klupama i jastucima pod šarenim lampicama, ali nekima su draža mjesta za visokim stolovima. Jedni su stigli s ekipom, drugi u paru, a ima i onih koji su došli sami, pojesti nešto poslije posla. U zraku se miješaju mirisi meksičke, azijske, talijanske i američke kuhinje pa struje terasom iznad kamenih uličica Gornjeg grada, kamo se vratio Baš Naš festival. Na nešto više od tri tjedna zauzeo je plato Gradec pa pod vedrim nebom stotine ljudi svakodnevno uživa u dobroj hrani, piću i glazbi, i to od 17 sati do ponoći.

Za koliko se možete počastiti

Josipa i Katarina svratile su tako na "čašicu razgovora" i osvježenje uz koktele, a posebno ih je, kažu, osvojila lokacija s pogledom na tornjeve katedrale. Paula i Karlo pak došli su prije gužve kako bi u miru uživali u hrani. – Prvenstveno smo ovdje zbog bao bunsa. Obožavamo azijsku kuhinju, a i burgeri i tjestenine su nam već pomalo dosadili – smiju se.

No, nije samo njih privukla kućica Bao&Bae jer tamošnja ekipa ističe da je jedna od omiljenih točaka znatiželjnih gurmana. U njihovim loncima i tavama krčkaju se jela kojima dominiraju riža, edamame, soja-sos i sezam. Hit su, potvrđuju, bao bunsi, posebno oni s jastogom, no popularna je i verzija s piletinom, a cijena im je 7,50 eura. Na jelovniku su i gyoze sa svinjetinom ili povrćem, a nude se u porcijama od pet, deset ili 15 komada pa stoje od 6,50 do 17 eura. – Preporučujemo i naše bowlove. Tune poke zdjelica košta 14 eura i sadrži sirovu ribu pa je baš azijskog štiha, a za one koji nisu skloni tome, imamo i varijantu s katsu piletinom za 12,50. Tu su i mocchi deserti, i to s punjenjem od pistacije, čokolade ili marakuje, a tri komada stoje 6,70 eura – govore.

Okusima na Baš Naš festivalu možete otputovati i do Meksika, i to uz ponudu kućice Taco&Taman. Iza nje stoje Dora Klepo, Andrej Zorotović i Zvonimir Potočić, a najtraženiji su, kažu, tacosi s piletinom, kojima se ozbiljno približavaju i oni s junetinom. Platit ćete ih 7,50 eura, bezmesna verzija je 30 centi jeftinija, a tako se kreću i cijene quesadilla. – Kada netko traži preporuku, prvo pitamo je li gladan ili samo želi nešto prigristi uz piće. No, svima bismo definitivno preporučili chimichange, konkretno jelo u koje stavljamo i grožđice, što često iznenadi, ali okusom oduševi – objašnjava vesela ekipa. Mogu se kod njih naručiti i španjolski uštipci, odnosno churrosi, i to klasični ili s čokoladom za pet ili 5,50 eura. – A iako nudimo meksičku kuhinju, ništa na našem jelovniku nije ljuto. I sve pripremamo svježe, na licu mjesta – napominje Zorotović.

Bun&Blaze pak poslužuje vjerojatno najpopularniju uličnu hranu, a hit im je Gorg burger, koji stoji 9,50 eura. Juneća se pljeskavica priprema s gorgonzolom i prženom pancetom, a verzija s tartufima euro je skuplja. Ljubitelji pikantnih okusa često biraju Hot 'n' Juicy za 10 eura, a klasični cheeseburger nudi se za 8,50. Za krumpiriće valja izdvojiti 4,5 eura, a oni s umakom od gorgonzole ili cheddar sira te pancetom ili prženim lukom stoje pet. U ponudi kućice Grana&Gusto u glavnim su ulogama domaća tjestenina i bogati okus slavnog sira. Ovisno o željama, u tjesteninu se uz grana padano dodaju i panceta, kozice, pinjoli, šampinjoni... cijene se kreću između osam i deset eura, a jela se pripremaju u velikom kolutu sira.

Klasika ili ljubičasta mješavina

Glavni šank smješten je u centru platoa, a ondje se poslužuju i neizostavni kokteli. I ovoga je ljeta, kažu, hit Mojito, ali konkurencija su mu Paloma s tequilom i tonikom od ružičastog grejpa te vizualno upečatljiv Purple Rain, spravljen od votke i ljubičastog Schweppesa, a za te je mješavine potrebno izdvojiti između 7,50 i devet eura.

Baš Naš može se posjetiti sve do 6. srpnja, a imaju i tematske večeri. Subota je tako rezervirana za hitove Eurosonga, a nedjelja za R&B. Najviše ljudi okuplja pak trash party, ističe Josip Gal, voditelj središnjeg bara, a večer na kojoj će se, među ostalim, guštati uz uspješnice Vesne Pisarović, Jelene Rozge i Lane Jurčević na rasporedu je i 4. srpnja.