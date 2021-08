Otvorena nova Lidlova trgovina u Sesvetama

Trgovački lanac Lidl nastavlja sa širenjem svoje prodajne mreže u Hrvatskoj. U Sesvetama, na adresi Kobiljačka cesta 54, otvorena je nova, moderna trgovina pa tako Lidl trenutno broji 103 trgovine u Hrvatskoj.

U novoj trgovini, baš kao i u ostalima, Lidl će svojim kupcima nuditi asortiman kvalitetnih i svježih proizvoda najboljeg omjera cijene i kvalitete. Lidlovu trgovinu u Sesvetama svečano su otvorili voditeljica trgovine Željka Prežec i regionalni voditelj prodaje Marko Dugić. Za sve posjetitelje i kupce, Lidl je povodom otvorenja pripremio podjelu svojih finih krafni, bombona, kave i balona, kao i posebne akcije i pogodnosti pri kupnji.

Foto: Lidl

Druga je ovo Lidlova trgovina u Sesvetama, a napravljena je prema novom konceptu gradnje i dizajna koji podrazumijeva veći prodajni prostor, prostranija parkirna mjesta (njih 120), više prirodnog svjetla, veću energetsku učinkovitost, atraktivan izgled i još ugodniju kupovinu za Lidlove kupce. Radno vrijeme poslovnice na adresi Kobiljačka cesta 54 je od 7 do 21 h od ponedjeljka do petka, od 8 do 21 h subotom te od 8 do 18 h nedjeljom