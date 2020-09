On obožava ljute papričice: Carolinu svladam kao od šale, spreman sam za zmajev dah

Neposredno nakon što je na natjecanju pojeo Carolinu Reaper, službeno najljuću čili papričicu na svijetu, počeo mu se dizati želudac. Uslijedila je jaka bol u vratu, u valovima od po nekoliko sekundi. Idućih dana mučile su ga razarajuće glavobolje, a naposljetku je morao potražiti pomoć liječnika. Testirali su ga na razna neurološka stanja, a na kraju otkrili da je glavobolje izazvalo naglo sužavanje krvnih žila u mozgu koje se dogodilo nakon što je kušao opasnu Carolinu. Iako je kraljica ljutine, čemu svjedoče prethodni reci, prije dvije godine gotovo je ubila 34-godišnjaka iz New Yorka, Ernest Ostrman iz Velike Gorice odlučio ju je, kaže, pojesti na natjecanju u jedenju ljutih papričica nedavno održanom na Jarunu, i to ponajprije radi gušta publike koja ga je s nevjericom promatrala.

Mogao bi slistiti i živu vatru

– Prijavilo se 25 ljudi, ali na kraju nas se natjecalo desetak, a koncepcija je bila takva da pobjeđuje onaj koji pojede jedan čili više od drugoplasiranog. Počeli smo s najmanje ljutim, a tih prvih nekoliko, iskreno, meni su bile tako blaga okusa da mi je djelovalo kao da jedem neko voće. Pomak u jačini ljutine bio je najveći na prijelazu sa šeste na sedmu papričicu jer je ta bila i prva koja spada u kategoriju ekstremno ljutih. Drugoplasirana Martina Peraić na njoj je odustala, a iako sam ja, nakon što sam je progutao, već osigurao prvo mjesto, zatražio sam od organizatora da mi da Carolinu koja je trebala biti zadnja, deveta, pa sam riješio i nju – prepričava 42-godišnjak “okršaj” koji već nekoliko godina organizira tim ljubitelja i proizvođača ljutih namirnica Volim Ljuto. Neće se, kaže, praviti skroman pa nam otkriva kako je, iako mu je to bio prvi put da sudjeluje na takvom natjecanju, pobjedu očekivao jer nikada nije ni upoznao niti čuo za nekoga tko može jesti tako paprenu hranu kao on.

– Kad s prijateljima dođem na kebab, na njihovo nagovaranje ponekad znam tražiti da mi unutra stave 12-13 žličica čilija pa me i oni i prodavač u čudu promatraju. No, kad sam naručujem, obvezno uzmem ljuti umak, ali čilija stavim dvije ili najviše tri žličice jer sve preko toga uopće ne znači da će jelo biti ljuće, a potpuno će ubiti sav drugi okus hrane i kasnije mi izazvati probleme s probavom – objašnjava šampion ljutomana, po zanimanju programer podrijetlom iz Like. Kada su u pitanju navike u kuhanju, tvrdi kako gotovo nikada ne sprema ljutu hranu jer, da je začini onako kako njemu paše, supruga i djeca to ne bi mogla jesti. Gulaše, grah i slična jela sebi će naknadno zapapriti, ali puno ih češće, priznaje, jede u normalnoj ili blago začinjenoj verziji jer iako bi, kako mu govore, mogao pojesti i živu vatru, to ne voli prečesto raditi jer mu se želudac onda danima oporavlja. Ipak, postoji jedna namirnica koja u njegovu tanjuru uvijek mora biti dobro zapaprena: meso.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 05.09.2020., Zagreb - Natjecanje ljutomana u jedenju ljutih papricica u sklopu Zagreb Food Truck Festivala koji se odrzava na Jarunu. Ernest Ostrman pobjednik je natjecaja Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Neslužbeni šampioni

– Doma imam mali vrt u kojem sam uzgojio 15-ak vrsta ljutih papričica pa od njih radim razne umake. Ima tu i jako i prosječno ljutih, ali i ljuto-slatkih kombinacija s mangom i nektarinama ili đumbirom. Uzgojio sam i Carolinu, ali zasad još nije genetski čista jer sam dobio sjeme iz kojeg je izrastao miks nje i nečega s čim je prije bila miješana – kazuje Ernest. A nakon što je probao službeno najljuću papričicu na svijetu, koja ga i nije toliko impresionirala, kaže, sada bi volio jezik, nepce i želudac nadražiti i onim neslužbenima, koje su još jače. Riječ je o britanskom Dragon’s breathu, odnosno zmajevu dahu, i američkom Pepper X-u.

Kako bi lakše bilo shvatiti koliko je to sve doista ljuto, poslužit će brojke koje se izražavaju u Scovilleovim jedinicama (SHU) i označavaju razinu kapsaicina. Što je papričica ljuća, to ima i više kapsaicina koji u dodiru s receptorima tijela, primjerice jezikom, živčani sustav interpretira kao osjećaj žarenja i pečenja. Tako ljuti tabasco umak ima oko 500 jedinica SHU-a, Jalapeño papričice između 2,5 i osam tisuća, a Carolina, ovisno o tome kako je križana, od 1,6 do 2,2 milijuna jedinica. Zmajev dah doseže ljutinu od 2,5 milijuna SHU-a, a američki Peper X čak 3,2 milijuna. Usporedbe radi, suzavac koji koriste policajci “ljut” je 5,3 milijuna SHU-a.