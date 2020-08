‘Ciganski umak’ postaje paprika–umak, miče se i Uncle Ben s riže...

Je li posrijedi politička korektnost koja dolazi iz srca ili tek dobra samopromocija na krilima najnovijih trendova, ocijenit će (i nagraditi) potrošači, no činjenica da se i Knorr ovih dana odlučio na promjenu imena svoje popularne linije proizvoda pod nazivom “Ciganski umak” (orig. „Zigeuner Sauce“) nije prošla nezapaženo.

Borbu protiv rasizma i netolerancije svih vrsta, koju su iznjedrili najnoviji američki građanski nemiri nakon policijskog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda, posljednjih su mjeseci podržali brojni američki, ali i drugi svjetski koncerni i tvrtke, poput Citi-Groupa, Starbucksa, Nikea, JP Morgana, Disneya, Twittera, Netflixa, General Motorsa, Reeboka... Ruše se “politički nekorektni” spomenici, mijenjaju nazivi ulica, trgova i ustanova, pa su tako i neki od prehrambenih divova poput njemačkog Knorra odlučili dati svoj doprinos objavivši kako će Zigeuner sauce preimenovati u umak s paprikom na mađarski (“Hungarian-style paprika sauce”).

Aunt Jemima probila led

Na to su se odlučili na temelju “aktualnih tendencija i promjena u društvu, kako se više ne bi otežavao imidž Roma”, priopćeno je iz vodstva tvrtke koja posluje u sastavu Unilevera, ističući kako su svjesni da se taj naziv može negativno interpretirati. Procjena je, dakle, kako će promjenom imena svog poznatog gotovog ljutog umaka, sastavnice brojnih chefovskih kuhinja, čije ime datira još iz 19. stoljeća i osnova mu je mađarska paprika, steći bolji imidž kod potrošača, a i sveopće javnosti.

No zna li se da su romske organizacije, kako prenose neki svjetski mediji, godinama od Knorra bezuspješno tražile da promijeni ime svog zigeunera, cigojnera ili ciganskog umaka, kako ga zovu od regije do regije, ispada da su Knorru veći poticaj bili prosvjedi protiv rasizma u SAD-u. Prvi prehrambeni brend koji je “pao” pred “događanjem naroda” Black Lives Matter bio je Aunt Jemima (Teta Jemima) Quaker Oatsa. Ta marka raznih prehrambenih proizvoda za doručak, koja je na tržište lansirana 1889. ponudivši prvu gotovu mješavinu za palačinke, 1915. je slovila kao jedna od najpoznatijih marki u povijesti SAD-a, a promijenila je američki zakon o zaštitnim znakovima.

Foto: Benno Schwinghammer/DPA/PIXSELL 26 June 2020, US, New York: Syrup bottles from "Aunt Jemima" are in a supermarket. US food giant Pepsi is giving its 130-year-old "Aunt Jemima" brand a new look. The mascot so far: a black woman as a friendly servant. There is to be a new start this year. (to dpa-Korr "Popstars, Uncle Ben's and Co.: Racism debate leads to rethinking") Photo: Benno Schwinghammer/dpa /DPA/PIXSELL

Ubrzo nakon toga došla je i najava Marsa kako će i Uncle Ben’s, jedan je od najpoznatijih brendova riže na svijetu, nestati s kutija koje krasi od četrdesetih godina prošlog stoljeća. Na pakiranju Uncle Ben’sa je portret sredovječnog Afroamerikanca koji predstavlja proizvođača riže iz Teksasa, a kao model je poslužio omiljeni čikaški chef i konobar Frank Brown. Kako bilo, “aunt” i “uncle” (teta i ujak) zapravo su pogrdni nazivi za pripadnike afroameričke zajednice, kako bi se izbjeglo osloviti ih s gospodin ili gospođa.

Politička korektnost

– Budući da slušamo glas potrošača, posebno crnačke zajednice, i glas naših partnera širom svijeta, shvaćamo da je sada pravo vrijeme za evoluciju brenda Uncle Ben’s, uključujući njegov vizualni identitet – izjavili su predstavnici Marsa, najavljujući i njegov redizajn. Za sistemske promjene koje su potrebne, trebat će, tvrde, uložiti kolektivni napor svih sudionika – pojedinaca, zajednica i organizacija svih veličina širom svijeta. No još se ne zna ni kad će ni pod kojim imenom stara-nova riža izaći na tržište, a slično je i s još jednim američkim brendom, Eskimo Pie.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Boxes of Uncle Ben's branded rice stand on a store shelf inside of a shop in the Brooklyn borough of New York City Boxes of Uncle Ben's branded rice stand on a store shelf inside of a shop in the Brooklyn borough of New York City, New York, U.S., June 17, 2020. REUTERS/Brendan McDermid BRENDAN MCDERMID

Što se tiče Knorra, inačice “ciganskih umaka” imaju brojne tvrtke: Homann, Heinz... i nerijetko su i zaštitni znak brojnih restorana brze prehrane.

Srpski Pionir ima popularne bombone Negro, poznate po sloganu “odžačar grla”..., no politička korektnost u društvu ne počiva samo na prehrambenjacima.