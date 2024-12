Oglasili su se iz popularnog zagrebačkog bara koji je izgorio na Badnjak: 'Do nekih boljih dana i novih priča'

Uzrok požara ugositeljskog objekta Omni Experience bar u Sopotu bio je tehnički kvar na božičnim ukrasnim lampicama, objavila je zagrebačka policija nakon obavljenog očevida. Noćas je, podsjetimo, planuo požar na terasi popularnog bara i restorana, a kad su vatrogasci bili na terenu buktinja je već bila u punom jeku. Prve ekipe počele su se vraćati oko sat i pol vremena nakon dojave koja je bila oko 12.30 ujutro.

"Požar se tom prilikom proširio na vanjsko pročelje poslovne zgrade te stan na prvom katu u vlasništvu 45-godišnjaka. Uslijed požara poslovni prostor automat kluba bio je napunjen dimom te su ga osobe koje su se nalazile u prostoru pravovremeno i na siguran način napustile. Za vrijeme izbijanja požara u ugostiteljskom objektu i poslovnim prostorima nije bilo prisutnih osoba. Mnogima omiljeni kafić sada je zatvoren, a jučer su se oglasili i na društvenim mrežama:

"Dragi svi! Teško je reći bilo što pametno i smisleno. Glave su na broju, nitko nije ozlijeđen i trenutno je to jedino bitno. Naš i Vaš Omni experience bar je noćas u potpunosti izgorio nesretnim slučajem. Molimo Vas za razumjevanje i strpljenje što se tiče dočeka Nove godine i karata. Svakako ćemo Vas obavijestiti o svemu i nastojati nikoga ne oštetiti. Hvala cijeloj ekipi od danas koja je pomogla čistiti i zaštititi lokal, značite do neba. Hvala i Vama svima na podršci, ljubavi. Hvala svakoj nozi koja je kročila u naš prostor, a bilo ih je jako puno. Do nekih boljih dana i novih priča. Želimo Vam od srca sretne i blagoslovljene nadolazeće blagdane! Omni experience bar." napisali su u objavi na društvenim mrežama.