Od subote Zagrepčani mogu besplatno žičarom na Sljeme, uvodi se i ljetno radno vrijeme

Besplatno će se 'peljati' svakog dana u tjednu i to prema novom, ljetnom radnom vremenu, koje se uvodi jer su dani duži i topliji. Radnima danom žičara će prevoziti putnike od 10 do 19 sati, a tijekom vikenda i praznicima od 9 do 19 sati. Zadnji polazak s Donje postaje bit će u 18.30 sati, izvijestili su iz ZET-a.

Garaža i blagajne na Donjoj postaji bit će otvorene pola sata prije početka rada žičare. Parkiranje u garaži neće biti besplatno, no zato je besplatno vanjsko parkiralište. Što se tiče putnika koji žele koristiti žičaru, a nemaju prebivalište ili boravište u Zagrebu, i njih od ovog vikenda čekaju novosti. Naime, na snagu stupa novi, povoljniji cjenik.

Cijena jednosmjerne karte za odrasle osobe iznosit će 6 eura, dok će cijena povratne karte biti 10 eura. Djeca mlađa od 15 godina, kao i osobe s invaliditetom, za jednosmjernu kartu plaćat će 2 eura, a za povratnu 3 eura.

POVEZANI ČLANCI:

"Također pojeftinjuju i vrlo popularne biciklističke karte. Cijena karte za prijevoz bicikla iznosit će 2,50 eura za sve korisnike, bez obzira na mjesto prebivališta ili boravišta. Cijena dnevne biciklističke karte za stanovnike Zagreba bit će povoljnija i iznosit će 9 eura, dok će ostali za ovu vrstu karte morati izdvojiti 24 eura. Godišnju biciklističku kartu Zagrepčani će plaćati 110 eura, a ostali korisnici 290 eura." navodi gradski prijevoznik u priopćenju.

Za besplatnu vožnju potreban vam je besplatni godišnji kupon koji se može preuzeti na ZET-ovim prodajnim mjestima. Besplatnu kartu možete dodati i u MojZET, aplikaciju, a najjednostavnije će biti ako već imate pokaz.

GALERIJA: Garaža u centru Zagreba prodana za vrtoglavih 150.000 eura: 'Suludo, ali s obzirom na potražnju...'

Ukoliko ga nemate bit će potrebno u ZET-u platiti i ispuniti obrazac za 4 eura kako bi se dobio godišnji kupon. A putnici na Medvednicu bi uskoro mogli u donjoj postaji obaviti šoping i popiti kavu jer, nakon što se nitko nije javio na natječaj u ožujku, ZET planira ponovno u potragu za zakupcima za dva poslovna prostora za trgovinu i ugostiteljski objekt.

VIDEO Tomašević: 'Od svibnja besplatna žičara za Zagrepčane'