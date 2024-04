Nitko ne želi držati kafić i dućan u donjoj postaji žičare, ZET najavljuje nove natječaje

Nitko ne želi u žičaru. Ne govorimo o putnicima, već o zakupcima, budući da je neslavno završio prvi pokušaj ZET-a da natječajem pronađe svrhu praznim prostorima u donjoj postaji sljemenske žičare koji od njezina otvaranja u veljači 2022. godine zjape prazni.

Javni poziv za zakup dvaju prostora, jednog za ugostiteljstvo s 215 četvornih metara te drugoga za trgovinu sa 140 kvadrata, raspisan je, podsjetimo, još početkom veljače, no unatoč tome što se rok za dostavu ponuda dva puta produljio, nije stigla nijedna. Hladan je to tuš i glede dodatnih prihoda od najma, a potencijalne ponuditelje možda je odbila i poprilično visoka cijena zakupa koja je u prijedlogu natječaja iznosila mjesečnih 1500 eura za trgovinu i 2500 eura za kafić, plus PDV.

U blizini usto već godinama posluje trgovački centar pa su vjerojatno zaključili da bi se teško izborili za svoj dio kolača u Gračanskom Dolju. Eventualne zakupce, čini se, nije zainteresirala ni najava gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će vožnja gondolama za Zagrepčane od prvog vikenda u svibnju biti besplatna, što bi trebalo popularizirati korištenje žičare u koju je uloženo više od 80 milijuna eura, a od prvoga dana posluje s minusom, neovisno o broju putnika.

Od pojedinih ugostitelja neslužbeno doznajemo kako je, pored toga što najam ocjenjuju preskupim, problem činjenica da žičara radi neujednačeno, odnosno da ovisi o vremenskim prilikama te da se njome tijekom tjedna vozi znatno manje ljudi nego vikendom. Usto je, smatraju neki, manja vjerojatnost da će netko tko ide na Sljeme popiti kavu u donjoj postaji žičare umjesto na vrhu Zagrebačke gore.

ZET, kako doznajemo, planira ponovno raspisati natječaj za dva prostora koja se nalaze desno od ulaza u donju postaju, a čak su i obilježena putokazima "caffe bar" i "trgovina". S druge strane, stanovnici Gračana ranije su predlagali da se onamo smjeste djelatnici ambulante, s obzirom na to da je lokacija dobro prometno povezana, a pacijentima bi bilo dostupno i parkiralište.