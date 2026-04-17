Od Las Vegasa preko Melbournea do zagrebačke Radićeve! Pogledajte blaga koja skriva ova trgovina

Male porculanske kutijice za nakit, dizajnerske cipele, marame i sunčane naočale, šuškavci iz osamdesetih i devedestih godina, stare ploče, unikatan nakit i večernje torbice stare gotovo sto godina. Ne, nije riječ o nekom muzeju ili second-hand trgovini koja se nalazi u Los Angelesu, već o onoj upečatljivog naziva Gattopardo. Nalazi se u samom centru Zagreba, Radićevoj ulici 16, a od svog otvorenja privlači niz kupaca. Ideju za trgovinu, 47-godišnja Marčela Kolman, imala je niz godina, a osobnu kolekciju gradila je dugo jer, kako i sama kaže, bez obzira na što ima jako veliku količinu odjeće, i dalje obožava modu i nabavku novih detalja. Njezino iskustvo s kupovinom rabljenih stvari započelo je vrlo rano.

– S kupovinom rabljenih predmeta započela sam već od svoje četrnaeste godine. Danas imam više od četrdeset godina, a i dalje volim obići buvljake kao što je Hrelić. Živjela sam niz godina izvan Hrvatske u Las Vegasu, Los Angelesu, Miamiju, Čileu, Barceloni, Melbourneu i svaki od tih gradova utjecao je na moju kupovinu unikatnih stvari. U SAD-u, to je učestalo, cijela Melrose Avenue u Los Angelesu je u second-hand trgovinama. "Trifting" je za mene uvijek poseban događaj koji mi je jako teško opisati, a najviše me veseli činjenica da nikad u potpunosti ne znam što ću pronaći – istaknula je M. Kolman.

Najbolje trgovine u Europi pronalazila je u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, govori nam, dok u Hrvatskoj smatra da ima premalo ovakvog sadržaja koji bi, prije svega, promovirao ekološku osviještenost. Iz tog razloga, odlučila je unutar svoje trgovine ponuditi što raznovrsnije predmete kako bi što više ljudi, bez obzira na budžet, uspjelo pronaći nešto za sebe.

– U Gattopardu imam kupaca i iz inozemstva i iz Zagreba, a dolaze i muškarci i žene jer nudim raznovrsnu odjeću i dodatke. Osim odjeće, svi zainteresirani mogu pronaći i cipele, modne dodatke kao što su remeni, nakit, marame, torbice, sunčane naočale i slično. Uz to, kupcima su dostupne i gramofonske ploče po cijenama od 10, 20 i 30 eura te mali porculanski dekorativni predmeti po cijenama od 50 eura. Prilikom pokretanja trgovine nastojala sam obuhvatiti i high-street komade iz Zare ili H&M-a, kao i one dizajnerske poput Louis Vuittona, Jeana Paula Gaultiera, Guccija i slično. Jedna potpuna modna kombinacija koja se sastoji i od high-street komada i od dva dizajnerska komada koštala bi oko 400 eura. Također, u Gattopardu kupci mogu platiti i gotovinom, kao i svim karticama – objašnjava nam vlasnica. Njezini kupci iskazuju interes za kupovinom odjeće, no primjetila je da ipak najviše "odlaze" torbice i sunčane naočale.

– Od samog otvorenja prodala sam jako puno torbica i sunčanih naočala. Među domaćim kupcima, vlada jako velik interes za antiknim torbicama starijima od sto godina kakve su dostupne po cijenama od 150 eura. Dizajnerske naočale dostupne su po cijenama od 60 do 150 eura, dok neke vintage dizajnerske torbice starije od 25 godina dostupne su za 450 eura i više, ovisno o samom modelu – objašnjava M.Kolman. Otvorenje trgovine bilo je za ovu vintage entuzijasticu posebno izazovno, ali uz pomoć supruga, u 45 dana uspješno je renovirala prostor, nabavila namještaj i izložila sve predmete za prodaju, izradila lutke te napravila kabine za isprobavanje. Prodaja joj također nije bila strana jer je to uspješno radila posljednjih 14 godina putem različitih online platformi.

– Iako sam uglavnom kupovala, postepeno sam se počela baviti i prodajom, najčešće na platformama kao što je Vinted. Kod kuće svi predmeti bili su složeni kao u skladištu i onda sam se odlučila na pokretanje vlastite fizičke trgovine. Zasigurno najposebniji predmet unutar trgovine kojeg bi izdvojila je kimono kojeg sam sama dizajnirala, a za jedan drugi, koji je također bio moj osobni dizajn, posebno sam povezana i nisam sigurna da bih ga prodala – kazala je vlasnica Gattoparda. Na samom početku, ističe, postojao je strah hoće li hrvatski kupci biti otvoreni prema ovakvoj vrsti kupovine, no suprotno početnim očekivanjima, kupce opisuje kao uvelike otvorene i navodi da je sigurna da će taj interes nastaviti rasti i u budućnosti. – Najviše volim kada mi kupci daju da ih osobno stiliziram jer modu shvaćam kao igru, a jedini savjet koji bih dala svima koji započinju kupovati rabljene predmete je da je ključ svega opuštenost i otvorenost jer to dovodi do pronalaska najzanimljivijih predmeta – zaključila je M. Kolman.