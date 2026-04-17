FOTO Velike promjene u Zagrebu: Tratinska ostaje bez dobrog dijela parkinga, znamo i zašto
U Tratinskoj ulici se odvijaju radovi kojima se ukidaju parkirališna mjesta koja su se nalazila na sredini kolnika kako bi se mogla napraviti dodatna prometna traka koja će nadomjestiti Vukovarsku ulicu u kojoj će se radovi odvijati cijelo ljeto.
Zbog radova na rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Ulicom grada Vukovara, na dijelu od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca sutra u 9 sati bit će uspostavljeno jednosmjerno odvijanje prometa u smjeru zapad-istok, a promet iz smjera istoka u smjeru zapada odvijat će se obilaznim pravcem: Ulica grada Vukovara – Florijana Andrašeca – Tratinska – Ozaljska
"Tratinska ulica u razdoblju od 11. 4. 2026. do 11. 9. 2026. određuje se posebnim parkirališnim blokom, označenim smeđom bojom (područje zabrane parkiranja, osim za osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište, ili koriste poslovni prostor u Tratinskoj ulici, s važećom povlaštenom parkirališnom kartom za BLOK 13) kao dijelom ZONE II. BLOKA 13", odlučili su iz Grada.