I učenici stariji od 18 sada mogu besplatno ZET-om. Ovdje je sve što treba znati za dobivanje pokaza

Nakon inicijative stranke Drito, Gradska skupština usvojila je nedavno izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi kojom i redoviti učenici iznad 18 godina imaju pravo na besplatan javni prijevoz. Do sada su, podsjetimo, na to imali pravo svi redoviti učenici, no samo do navršene punoljetnosti, što se ovom izmjenom nastoji ispraviti.

Nova pravila vrijede od 1. travnja, a u ZET-u su objasnili što učenici trebaju učiniti kako bi dobili svoj besplatan pokaz. Kako su objasnili, zahtjev se može podnijeti na više načina. Osim predajom na šalteru Odjela za socijalnu skrb na Novoj cesti, može se poslati i emailom na besplatni.zet@zagreb.hr te svratiti u u sve pisarnice područnih ureda Gradske uprave Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Peščenica, Sesvete, Susedgrad, Trešnjevka i Trnje. Zahtjev se može skinuti ovdje. Potrebno je priložiti i jednu fotografiju te presliku prednje strane osobne iskaznice, koja se daje i na uvid. Korisnik snosi trošak izrade kartice, a cijena iznosi 3,98 eura, dok se formiranje Pretplatne karte u aplikaciji Moj ZET ne naplaćuje.

– Nakon što se zahtjevi obrade, nadležni gradski ured će obavijestiti učenike da mogu na prodajnim mjestima ZET-a i to na terminalima: Ljubljanica, Črnomerec, Savski most, Dubrava, Dubec, Sesvete, Borongaj te u Pothodniku, Petrićevoj 4 i Zapruđu ili unutar aplikacije MojZET preuzeti besplatan kupon koji će vrijediti od 1. svibnja – poručili su u ZET-u.

Učenici koji već imaju pokaz, dodaju, ne trebaju raditi novi, već mogu samo trebaju doći na prodajna mjesta ZET-a, i to od 2. svibnja, kako bi dobili svoj besplatan kupion. Svim učenicima starijima od 18 godina koji su kupili godišnji kupon, mogu dobiti povrat novca. Povrati će se vršiti u gotovini u Ozaljskoj 105, radnim danom od 7:30 do 15:20 sati.