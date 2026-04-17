Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOBIČAN SAVJET

Kako kupiti nekretninu u Zagrebu za 60 tisuća eura? 'Odite u kvart i nađite – poštara...'

Novogradnja - započelo zaprimanje zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
17.04.2026.
u 07:00

Korisnici su mu kazali neka ne odustaje od potrage.

Živi u previše naseljenom području pa planira kupiti kuću za manje novce i živjeti u zabiti, napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži Reddit. Ostale je pitao za preporuku gdje gledati i tražiti. "Ne planiram seliti odmah, te bih uzeo vrijeme za renovaciju i uređenje, također sam svjestan da će za te novce biti puno posla oko nje. Gledam područja kao sto su Kasina, Vugrovec, Samobor, Velika Gorica, Zelina, Dugo Selo. Mislim da se za 60 tisuća eura u nekom selu u Zagrebu ili oko Zagreba može kupiti neka takva nekretnina", istaknuo je.

Korisnici su mu kazali neka ne odustaje od potrage. "Nemam preporuku, ali može se! Mi smo prije 4 godine uzeli vikendicu za 40k i živimo u njoj i radimo na njoj paralelno", napisao je jedan korisnik. Neki ipak smatraju kako je danas nemoguće naći nekretninu po toj cijeni. "Hoćeš kuću u Samoboru, Velikoj Gorici ili Dugom Selu za 60k? Trebat će ti mašina za put kroz vrijeme", odgovorio mu je jedan korisnik.

Drugi mu je korisnik preporučio da pita lokalnog poštara. "Dva člana obitelji klonila su se agencija, snašli su se na način da su doslovno našli lokalnog poštara, odveli ga na kavu u selu i on im se raspitao okolo tko prodaje. Dosta manja provizija od poštara nego kod agenata za nekretnine", napisao je. Jedan mu je korisnik napisao kako je isplatljivije za te novce kupiti zemlju. "Za 60k dobiješ kuću građenu 80-ih godina. 1880-ih... samo za rušenje. Isplativije ti je kupiti zemlju pa graditi kuću. Odavno je okolica Zagreba prestala biti jeftina. Ono što su nekad bile vikendice, danas su ljudima domovi i tako to onda košta. Za 60k kupiš zemlju, napraviš projekt i dobiješ sve dozvole i priključke", napisao je.

Posts from the zagreb
community on Reddit
Ključne riječi
nekretnine Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
LP
ljerka.p2911
08:13 17.04.2026.

Pitati Benčićku i Kekinicu! Majstorice za nekretnine

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Fotografije iz zraka stadiona Maksimir i SRC-a Svetice
2
MIJENJA SE VAŽAN DOKUMENT

Najveći zagrebački poligon za autoškole mora seliti! Znamo i kamo, instruktori nezadovoljni: 'To je nepraktično'

Poligon koji je zaključkom o davanju HAK-u na privremeno korištenje prometnih poligona bio uspostavljen na Borongaju  prenamijenjen je u "Park and Ride" površinu. Stoga, na predmetnoj čestici nije moguće provoditi program vozačkih ispita za buduće vozače motornih vozila. Kao zamjenska lokacija i prometni poligon određuje se površina na Žitnjaku – stoji u dokumentu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!