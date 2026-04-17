Kako kupiti nekretninu u Zagrebu za 60 tisuća eura? 'Odite u kvart i nađite – poštara...'

Živi u previše naseljenom području pa planira kupiti kuću za manje novce i živjeti u zabiti, napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži Reddit. Ostale je pitao za preporuku gdje gledati i tražiti. "Ne planiram seliti odmah, te bih uzeo vrijeme za renovaciju i uređenje, također sam svjestan da će za te novce biti puno posla oko nje. Gledam područja kao sto su Kasina, Vugrovec, Samobor, Velika Gorica, Zelina, Dugo Selo. Mislim da se za 60 tisuća eura u nekom selu u Zagrebu ili oko Zagreba može kupiti neka takva nekretnina", istaknuo je.

Korisnici su mu kazali neka ne odustaje od potrage. "Nemam preporuku, ali može se! Mi smo prije 4 godine uzeli vikendicu za 40k i živimo u njoj i radimo na njoj paralelno", napisao je jedan korisnik. Neki ipak smatraju kako je danas nemoguće naći nekretninu po toj cijeni. "Hoćeš kuću u Samoboru, Velikoj Gorici ili Dugom Selu za 60k? Trebat će ti mašina za put kroz vrijeme", odgovorio mu je jedan korisnik.

Drugi mu je korisnik preporučio da pita lokalnog poštara. "Dva člana obitelji klonila su se agencija, snašli su se na način da su doslovno našli lokalnog poštara, odveli ga na kavu u selu i on im se raspitao okolo tko prodaje. Dosta manja provizija od poštara nego kod agenata za nekretnine", napisao je. Jedan mu je korisnik napisao kako je isplatljivije za te novce kupiti zemlju. "Za 60k dobiješ kuću građenu 80-ih godina. 1880-ih... samo za rušenje. Isplativije ti je kupiti zemlju pa graditi kuću. Odavno je okolica Zagreba prestala biti jeftina. Ono što su nekad bile vikendice, danas su ljudima domovi i tako to onda košta. Za 60k kupiš zemlju, napraviš projekt i dobiješ sve dozvole i priključke", napisao je.

