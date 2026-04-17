Chef's Mercato: Gastro event o kojem Zagreb ne prestaje pričati

Chef's Catering by Melkior Bašić jučer je u kultnoj Kavani Palainovka priredio showcase koji je postavio nove standarde cateringa u Hrvatskoj, od live cooking stanica i flying buffeta do tiramisua za koji gosti tvrde da je "tiramisu života".

Zagreb je jučer dobio gastro događaj kakav do sada nije viđen. Chef's Catering by Melkior Bašić organizirao je Chef's Mercato, intimni showcase event smješten u srce grada, u jednu od najstarijih zagrebačkih kavana. Kavana Palainovka, koja svoja vrata drži otvorenima još od davne 1847. godine, pokazala se kao savršen okvir za ono što je uslijedilo, gastronomsko iskustvo koje je oduševilo sve prisutne.

Filozofija koju možete okusiti

Chef Melkior Bašić, zajedno sa suosnivačima Tončijem Vrdoljakom i Lukom Madirazzom, osmislio je Chef's Mercato s jasnim ciljem, pokazati poslovnoj zajednici i ljubiteljima dobre hrane što njihov tim može i zašto su jedinstveni na hrvatskom tržištu. U svom govoru, Melkior je naglasio kako dobra hrana uvijek počinje s dobrim namirnicama, a mora je pratiti i dobro piće. Upravo zato je zahvalio dugogodišnjim partnerima – Rajska Rajčice, Metro, Lareto Food Group, Meet Mia i Badel 1862 – bez kojih ovakav koncept ne bi bio moguć.

Chef's Mercato zamišljen je kao pauza za ručak koja okuplja partnere, medije i influencere oko zajedničke ideje, promicanja kulture kvalitetnog gastronomskog iskustva i izgradnje zajednice oko vrhunske kuhinje i brendova koji je podržavaju.



Live cooking koji hipnotizira

Srce eventa činile su live cooking stanice koje su goste uvukle u sam proces pripreme. Na BBQ stanici korejski i morski ražnjići pekli su se uživo na pravom roštilju, ispunjavajući prostor neodoljivim aromama. Anti-Pasta stanica bila je pravo malo kazalište, pršut i sir rezali su se ispred gostiju, a iz Laretovih autentičnih talijanskih sastojaka pred očima publike pekla se Pinsa Romana, a u velikoj tavi kuhala Pentola Mare e Monte, Melkiorova verzija španjolske paelle. Svaka stanica bila je prilika da se iz prve ruke iskusi kako vrhunske namirnice definiraju gastro doživljaj.

Flying buffet

No, ono što je zaista ostavilo goste bez daha su noviteti koje su predstavili u sklopu flying buffeta. Konobari su se elegantno kretali među gostima noseći tatarski biftek, a pravi vrhunac stigao je u obliku tiramisu bara, za koji su mnogi bez razmišljanja rekli da je to "tiramisu života". Red koji se stvorio samo je potvrdio da je ocjena bila jednoglasna. Tu su bili i punjeni mini korneti s tartufima i paštetama, a Chef's Catering tim s ponosom je predstavio i Food Wall s kontinentalnim kornetima, koncept koji se pojavio prvi put upravo na ovom eventu.

Pinterest inspiracija, ali s okusom kakav ne možete zamisliti

Ono što Chef's Catering čini posebnim jest sposobnost da gotovo svaku vizualnu inspiraciju, od Pinterest estetike do najzahtjevnijih želja klijenata, pretvore u stvarnost, nikada nauštrb kvalitete. Svaki detalj, od prezentacije do okusa, osmišljen je da iznenadi. Uz talijanske hitove koji su ispunjavali prostor i energiju koja se mogla osjetiti, Chef's Mercato bio je puno više od showcase eventa, bio je dokaz da catering u Hrvatskoj može biti pravo gastro iskustvo.

Iz Chef's Cateringa poručuju da su spremni za sve, od intimnih privatnih večera za desetak osoba do velikih korporativnih evenata i vjenčanja za čak 2.000 gostiju. Ako vas je jučerašnji Chef's Mercato ikako zaobišao, jedno je sigurno, o ovom timu ćete čuti još puno.