PRIPREMITE ŽIVCE

Žičara opet na servisu, radovi skreću trase pet autobusnih linija po Zagrebu. ZET najavio nove izmjene u prometu

Zagreb: Žičara Sljeme
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.04.2026.
u 15:00

Kopa se u Remetama, na Magazinskoj cesti, u Sesvetama i u centru metropole

Žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, najavljuju u ZET-u, a razlog je redovni mjesečni servis. Oni koji, pak, žele uživati u ljepoti obronaka Medvednice mogu koristiti ZET-ovu autobusnu liniju 140. – Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare – poručuju u gradskom prijevozniku.

Što se tiče ostalih izmjena u javnom prijevozu, nekoliko autobusnih linija sljedećih će dana prometovati izmijenjenim trasama. Tako će linija 118 sutra od 8 do 16 sati koristiti obilazne pravce, a razlog su radovi na Magazinskoj cesti. Nova trasa je sljedeća: Trg Mažuranića - redovnom trasom do raskrižja Magazinske ceste i Ulice Božidara Adžije - (ravno) - Ulica Božidara Adžije - (desno) Nova cesta - (lijevo) Magazinska cesta - (lijevo) Selska cesta - (desno) Ulica Matka Baštijana - Voltino. U povratku: Voltino - Ulica Matka Baštijana - (lijevo) Selska cesta - (desno) Zagorska - u nastavku redovnom trasom prema Trgu Mažuranića.

– Privremeno se neće koristiti obostrana autobusna stajališta Baštijanova, Hanamanova, Tomislavova, Desinečka i Zagorska te Adžijina i Petračićeva u smjeru Voltinog, a istovremeno će biti uspostavljeno autobusno stajalište u Adžijinoj ulici ispred kućnog broja 2. Napomena: Po završetku ovih radova, autobusna linija 118 vozit će po obavijesti od 7. travnja (sanacija kolnika Ulice Dragutina Golika) – ističu u ZET-u. Dodaju da će od sutra do daljnjega biti izmješteno tramvajsko stajalište Trešnjevački trg - sjever. Tramvaji će stajati zapadno od raskrižja Ozaljske i Krapinske. 

Radovi se obavljaju i u Ulici Remete, što će utjecati na trasu vožnje ZET-ovih linija 203 i 226. Privremena će regulacija, srećom, trajati samo od 8 do 16 sati. Polasci od Svetica bit će ostvareni po planiranom voznom redu, dok će polasci od Krematorija biti ostvareni 15 minuta nakon polaska autobusa s Kaptola.

Što se tiče regulacija u sljedećem tjednu, autobusna linija 150 će od ponedjeljka do srijede, 22. travnja u 20 sati prometovati  djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Trga bana Josipa Jelačića zbog radova na Ulici Antuna G. Matoša. Nova trasa je sljedeća: Tuškanac garaža - redovnom trasom do raskrižja Ulica Tita Brezovačkog i Antuna G. Matoša - (ravno) Ulica Tita Brezovačkog - (desno) Trg Svetog Marka - Ulica Sv. Ćirila i Metoda - (lijevo) Katarinin trg - i u nastavku redovnom trasom. U smjeru Tuškanac garaže autobus će prometovati uobičajenom trasom.

Autobusna linija 279 će, pak, u ponedjeljak, 20. travnja, od 9 do 14 sati, prometovati djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Novog Jelkovca zbog radova u zoni raskrižja Zagrebačke ceste i Ulice Ljudevita Posavskog. Ovo je nova trasa: Dubec - Zagrebačka cesta - (desno) Ninska ulica - terminal Sesvete - Ninska ulica - (lijevo) Zagrebačka cesta - (lijevo) Ulica Ljudevita Posavskog - u nastavku redovnom trasom. U smjeru Dupca autobus će prometovati redovnom trasom. 

