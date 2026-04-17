SNIMKA KRUŽI DRUŠTVENIM MREŽAMA

VIDEO Vatrogasci došli na intervenciju, zaustavili ih stupići! Zagrebački kvartovi u strahu: 'Što ako se to dogodi i nama?'

17.04.2026.
u 15:30

Na snimci se vidi kako interventno vozilo dolazi do ulaza u zonu, no prolaz mu je onemogućen jer se stupići ne spuštaju

Društvenim mrežama širi se video vatrogasnog vozila koje ne može proći kroz pješačku zonu zbog podignutih stupića, a snimka je u kratkom roku izazvala brojne reakcije građana.  Na snimci se vidi kako interventno vozilo dolazi do ulaza u zonu, no prolaz mu je onemogućen jer se stupići ne spuštaju. Nije poznato kada je točno video nastao niti je li riječ o tehničkom kvaru ili problemu u sustavu očitavanja vozila.

U komentarima građani upozoravaju da ovo nije izoliran slučaj. Pojedini tvrde kako su se slične situacije događale i ranije, navodeći da stupići u nekim kvartovima ne prepoznaju vozila hitnih službi ili drugih javnih službi s više registarskih oznaka. Kao primjer navodi se zagrebačka Sloboština, gdje su, prema iskustvima stanovnika, hitne službe ponekad morale tražiti alternativne rute pa čak i prolaziti preko zelenih površina. Građani također ističu probleme s dostavom, taksi prijevozom i pristupom starijim osobama.

V0
Vlaskoulicanec3.0
17:12 17.04.2026.

Koga briga ako nekaj izgori jer vatrogsci nemreju do tam, ako netko umre jer se hitna nije mogla probiti. Bitne su klupice u duginim bojama...

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
17:01 17.04.2026.

Zagrebačka vlast se vozi na biciklima pa njima stupici ne smetaju . Tko je kriv vatrogascima što na biciklima ne idu na intervenciju

TM
trаde_mark
17:00 17.04.2026.

Jer mi to možemo!!!

