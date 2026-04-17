Vlasnica u salonu za uljepšavanje, a on strpljivo čeka kad će šetnja

U jednom zagrebačkom salonu za uljepšavanje Pixsellova fotoreporterka snimila je neobičan, ali nimalo rijedak prizor – psa koji strpljivo čeka svoju vlasnicu dok ona odrađuje tretman. Bez nervoze, bez lajanja, gotovo kao da točno zna proceduru, ovaj četveronožni "klijent u pratnji" smjestio se kraj ulaza i mirno promatrao što se događa oko njega.

Cijela scena brzo je privukla pažnju prolaznika, a neki bi rekli da je upravo on taj koji je u tom trenutku izgledao najopuštenije od svih prisutnih. A vlasnica? Sigurno je izašla iz salona uređena i odmah nagrađena najiskrenijim dočekom. Jer, kako god završio tretman, jedno je sigurno, njenom najboljem prijatelju, ona je uvijek najljepša.