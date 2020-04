Bandić odbrusio novinarki: 'Zakaj ste nervozni, vama nema pomoći?'

I dalje postoje ljudi koji krše samoizolaciju, točnije njih 224 od 4195 kojima je propisana. Do sada smo zaprimili 790 dojava o kršenju, napomenuo je danas na konferenciji za novinare Marko Rašić, načelnik PU zagrebačke na konferenciji za novinare. Dodao je i kako je u čak 21 ugostiteljskom objektu utvrđeno kršenje mjera, no neki drugi oblici kriminala trenutačno su u padu.

– Ono što je u cijeloj situaciji dobro jest što se bilježi pad kriminaliteta, teških krađa i provala u domove. Od potresa do danas evidentirano je 13 provala – kazao je Rašić i dodao da u samom centru grada nije zabilježeno nijedno kazneno djelo

Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''dr. Andrija Štampar'' poručio je pak da je do danas obavljeno 2007 testiranja, od kojih je 267 osoba pozitivno na koronavirus. U karanteni se nalazi 12 osoba, a njih 2855 dobiva psihološku pomoć.

– Očekujemo da će se od danas raditi oko 200 testiranja dnevno, a taj se broj namjerava podići na 300 testiranja dnevno – izjavio je Šostar.

Međutim, nervoza je zavladala kada se novinarima obratio Milan Bandić. Novinarka N1 postavila je zagrebačkom gradonačelniku pitanje zašto konferenciju saziva tek sada, dva tjedna nakon potresa i više od mjesec dana nakon prvog slučaja oboljenja od koronavirusa, upitavši je li to njegov pokušaj peglanja imidža.

– Znate što je Isusu rekao kad su ga razapinjali? On im je oprostio, ali ih je žalio. Nikad nisam građane optužio za potres, a vi nemojte ovako raditi, postoje i europske direktive koje to brane. Zakaj ste nervozni, vama nema pomoći? Kladio sam se jučer s mojima na kolegiju da će biti to pitanje – odgovorio je Bandić pa nastavio s monologom.

– Nemojte mi izjave vaditi iz konteksta, nisam građane optužio za potres.Sutra je na redu Vladin savjet da se stvori zakonski okvir o tome što se u ovoj situaciji može raditi. Ne možemo stvari raditi na svoju ruku. Idemo od najtežih slučajeva, a Vlada i mi trebamo useliti ljude koji nemaju krov nad glavom u stanove. Moramo pomoći nesretnim ljudima u Donjem i Gornjem gradu i Podsljemenu –kazao je.

Kada ga je slobodni novinar Domagoj Margetić upitao tko je izdao nalog da se srušeni povijesni dijelovi zgrada odnesu na Jakuševac, Bandić je uzvratio da je ''nalog dao dragi Bog koji je izazvao potres i da se ono što se srušilo ne može vratiti''. Rekao je i da je sve osim ''fotkanja'' srušenih dijelova i izrade replike obično ''sijanje iluzije''.

Zagreb je jedina europska metropola koja ima dvije nedaće, ponovio je pa je još jednom građanima koji su pogođeni potresom zahvalio na strpljenju.

– Ja nisam rekao da su građani krivi nego da nismo dovoljno ulagali u svoju imovinu. To vrijedi i za grad i državu i same građane. Koliko smo odgovorni, toliko ćemo i sanirati – kazao je i dodao da je razgovarao s gotovo svakom osobom čija je kuća nastradala u potresu.

– Utakmicu koja je pred nama dobit ćemo svi zajedno. Trebat će nam puno strpljenja, puno snage i puno ljubavi da budemo bolji ljudi, kao i puno solidarnosti – zaključio je gradonačelnik.