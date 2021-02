Obavijest iz ZET-a: Ne vozi linija 211 zbog prometnih poteškoća

Autobusna linija 211 (Dubec - Branovečina - Dubec) ne prometuje od 9 sati zbog prometno tehničkih poteškoća, javljaju u ZET-u. Osim toga, došlo je do izmjena na noćnim linijama:

Noćna linija 31: U noćima od danas do petka te u noćima od subote do ponedjeljka, 22. veljače, umjesto tramvaja linije 31 vozit će autobus. Autobusna supstitucija noćne tramvajske linije 31 ne koristi tramvajska stajališta Studentski dom Stjepan Radić, Arena Zagreb, Most mladosti i Borovje istok.

Noćna linija 32: Zbog radova na sanaciji kolosijeka na raskrižju Ilice i Frankopanske ulice, u noćima od ponedjeljka, 15. veljače do petka, 19. veljače, umjesto tramvaja linije 32 vozit će autobus.

Noćna linija 33: Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka u Ulici Ribnjak, u noćima od srijede do subote, 20. veljače, umjesto tramvaja linije 33 vozit će autobus.

Noćna linija 34: Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka u Ulici Dubrava, u noćima od ponedjeljka, 15. veljače do ponedjeljka, 22. veljače, umjesto tramvaja noćne linije 34 vozit će autobusi.