Pokrenuta nova peticija protiv CGO-a u Resniku: 'Ovo je pitanje zdravlja, zraka, okoliša i kvalitete života'

U zagrebačkom kvartu Resnik priprema se izgradnja novog Centra za gospodarenje otpadom (CGO). Riječ je o projektu koji se priprema već dugi niz godina, a dio stanovnika tome se oštro protivi. Glasan otpor može se čuti od niza okolišnih udruga u metropolu, a najglasniji su upravo oni s područja Resnika i okolice. Među njima je i građanska inicijativa Respira, koja je počela prikupljati potpise u novoj peticiji protiv CGO–a.

– Ovo se tiče svih nas. Ovo je pitanje zdravlja, zraka, okoliša i kvalitete života svih nas koji živimo na istoku Zagreba. Ugroženi su naši kvartovi i naselja: Kozari Bok, Struge, Žitnjak, Petruševec, Resnik, Ivanja Reka, Novi Jelkovec, Jelkovec, Sesvetska Selnica, Sesvete, Donja Dubrava, Vukomerec, Brestje, Poljanice i cijeli istočni dio Zagreba.

Planiraju na samo par kilometara od naših kuća obrađivati otpad iz cijelog Grada Zagreba i Zagrebačke županije — tj. iz 697 naselja i gradova: Jastrebarsko, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina, Zaprešić, Samobor, Dugo Selo, Vrbovec, Sveta Nedelja, Velika Gorica... i cijeli Grad Zagreb.

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Zato nastavljamo skupljati potpise za peticiju protiv izgradnje CGO-a u Resniku. Peticijom tražimo hitnu i potpunu obustavu svih daljnjih aktivnosti na projektu CGO Resnik, neovisnu i stručnu reviziju Studije utjecaja na okoliš, razmatranje ekološki prihvatljivijih i održivih rješenja i lokacija te zaustavljanje pretvaranja istočnog dijela Zagreba u regionalno odlagalište otpada – stoji u objavi uz peticiju koja se širi po kvartovskim grupama na društvenim mrežama.

CGO Zagreb najveći je projekt gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i obrađivat će oko 350.000 tona otpada godišnje. Radovi se ugovaraju po međunarodno priznatom ugovornom modelu FIDIC Yellow Book („projektiraj i izgradi“). Postrojenje je projektirano kao zatvoreni sustav obrade otpada s biofiltrima i kontinuiranim praćenjem emisija u zrak i vodu te razine buke. Plan je s radovima početi u 2027. godini, a u probni rad postrojenje bi trebalo biti pušteno do kraja 2028. U Gradu tvrde da je novi centar ključan preduvjet za zatvaranje odlagališta Prudinec–Jakuševec.

– Riječ je o najvažnijem projektu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj na koji se čekalo desetljećima. Njime konačno prelazimo s odlaganja na recikliranje i oporabu, stvaramo uvjete za zatvaranje odlagališta Jakuševec, a Grad oslobađamo od dugogodišnje ovisnosti o privatnim tvrtkama. Riječ je o modernom, zatvorenom postrojenju projektiranom po najvišim ekološkim standardima, koje štiti okoliš i zdravlje građana te vrijedne sirovine vraća u uporabu. To je dugoročan iskorak u infrastrukturi Grada Zagreba – izjavio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Nedavno je u postupak savjetovanja sa zainteresiranim ponuditeljima stavljen natječaj za projektiranje i radove na postrojenju. Procijenjena vrijednost je 155.000.000 EUR bez PDV-a s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca. Projekt je usklađen s Prostornim planom Grada Zagreba te s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2023.–2028.