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Na Sljemensku žičaru mogu skije, ali ne i ovo: 'U Europi je to normalno, samo Zagreb brani'

Zagreb: Sljemenska žičara
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
14.07.2026.
u 12:30

Dok se na Sljemensku žičaru bez problema mogu ukrcati skije i snowboardi, električni bicikli i dalje su zabranjeni. Građani sada traže promjenu – pokrenuli su peticiju kojom od Grada Zagreba i ZET-a zahtijevaju izmjenu pravila, tvrdeći da je Zagreb po tome iznimka u odnosu na brojne europske planinske destinacije.

Dok se na Sljemensku žičaru bez problema mogu ukrcati skije i snowboardi, električni bicikli i dalje su zabranjeni. Upravo zbog toga pokrenuta je peticija kojom građani od Grada Zagreba i ZET-a traže izmjenu pravila, a dosad ju je potpisalo više od 560 ljudi. Građanska inicijativa za prijevoz bicikala Žičarom Sljeme traži da se omogući regulirani prijevoz certificiranih bicikala s pomoćnim električnim pogonom, odnosno e-bicikala koji zadovoljavaju europski standard EN 15194. Predlažu da se oni prevoze u kabinama ili na vanjskim nosačima, kao što se već prevoze skije i snowboardi.

U obrazloženju peticije ističu kako je Zagreb po tom pitanju iznimka u odnosu na brojne europske planinske destinacije. Kao primjere navode Val Gardenu, Schladming, Leogang, Saalbach, Petzen i Mariborsko Pohorje, gdje je prijevoz certificiranih električnih bicikala žičarama već godinama dopušten. Pokretači inicijative upozoravaju i da se biciklistički turizam posljednjih godina značajno promijenio te da danas više od 60 posto korisnika trail centara i bike parkova čine upravo vozači e-bicikala. Smatraju da bi omogućavanje njihova prijevoza žičarom pridonijelo razvoju održivog turizma i povećalo broj posjetitelja Medvednice.

Naglašavaju kako se njihov zahtjev odnosi isključivo na tvornički proizvedene i certificirane bicikle s električnim pogonom, dok su iz prijedloga isključeni svi necertificirani i naknadno prerađeni modeli. Pozivaju se pritom i na europsku regulativu, prema kojoj se bicikli s motorom snage do 250 W, koji pomaže samo tijekom pedaliranja i prestaje raditi pri brzini od 25 kilometara na sat, smatraju biciklima. Na kraju pozivaju Grad Zagreb i ZET da izmijene opće uvjete prijevoza te omoguće korištenje žičare i vlasnicima certificiranih e-bicikala, ističući da bi takva odluka bila u skladu s europskom praksom i donijela korist i građanima i turističkoj ponudi Sljemena.
FOTO Strojevi zauzeli jedno od najvažnijih zagrebačkih raskrižja, pogledajte što se ondje događa
Zagreb: Sljemenska žičara
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Ključne riječi
žičara Sljeme Zagreb

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